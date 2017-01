Encuentran fotografías pornográficas de Nadia en el ordenador de su padre

El magistrado de La Seu d’Urgell (Lleida) que investiga a los padres de la menor Nadia, por supuesta estafa en la petición de dinero para un tratamiento médico de la niña, ve indicios de delitos de provocación y explotación sexual en el padre, que está en prisión provisional.

Esta conclusión llega después de que le los Mossos d’Esquadra entregasen ayer al juez archivos fotográficos de carácter pornográfico, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) citase a declarar a los dos padres el viernes, según informó esta institución en un comunicado.

Los Mossos encontraron fotografías en las que se ve a la menor sin ropa posando para la cámara, según avanzó ayer el periódico “OK Diario”.

El juez considera que el hallazgo no es una simple sospecha, sino “la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de participación de la persona investigada (el padre) en la comisión de los referidos delitos de provocación sexual y explotación sexual”, por ello autorizó el registro de 13 pendrives, 7 tarjetas de memoria, 3 discos duros y otros terminales informáticos y acordó citar a declarar a los dos investigados el viernes, Margarita Garau a las 10.00 horas y a Fernando Blanco –en prisión provisional– a las 11.00 horas.

El padre, Fernando Blanco, fue detenido en diciembre en la Seu d’Urgell (Lleida) huyendo de un control policial en la comarca de la Cerdanya, y al ser arrestado se le encontró una pistola de fogueo, durante un operativo que los Mossos había activado ante su riesgo de fuga.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña anunció ayer que “vigila atentamente” el caso de Nadia, en comunicación continua con el Gobierno balear. La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, explicó en rueda de prensa tras el Consell Executiu que la menor se encuentra con unos tíos en Baleares porque el juez consideró que tenía que tener la protección de familiares cercanos y que estarán pendientes de cómo continúa el caso, después de haberse comunicado la mañana de este martes con el Ejecutivo balear.

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de la Generalitat ha seguido el caso desde un inicio y tiene preparada su protección, en caso de que finalmente esta fuera necesaria, añadió.

Además, el conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, lamentó que se haya conocido públicamente la aparición de fotografías de contenido sexual de la menor Nadia en el ordenador de su padre, Fernando Blanco, y pidió que se deje trabajar a la justicia y que se eviten las especulaciones. “Lamento que se haya filtrado esta información. No es positivo que se filtren informaciones que afectan a una niña menor de edad y que, además, son informaciones sobre unos hechos que están judicializados”, declaró antes de encabezar la Junta Local de Seguridad de L’Hospitalet de Llobregat junto a la alcaldesa, Nuria Marín.

Según el conseller, cuando los Mossos obtuvieron el material gráfico del ordenador del padre “lo protegió para que no se conociera y lo envió al juez de La Seu d’Urgell y a la fiscalía”. n