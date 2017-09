El edil socialista de La Laguna que envió mensajes machistas no dimite y ve causas políticas en la polémica

El concejal del Ayuntamiento de La Laguna Zebenzuí González, suspendido de militancia en el PSOE por unos comentarios machistas, no piensa dimitir y denunció una intencionalidad política en esta polémica relacionada con la división del grupo municipal socialista.

“Esto se ha sacado de madre intencionadamente”, dijo el edil, que culpa de la difusión de sus mensajes al entorno del también concejal socialista de La Laguna Javier Abreu, aunque no a él personalmente, “porque él nunca hace nada personalmente”.

En un grupo de Whatsapp en el que participaban otros militantes del Partido Socialista, González escribió a primeros de agosto, creyendo que se dirigía a otro interlocutor, que iba “a follar” con empleadas a las que enchufa en el ayuntamiento y añadió un “perdón” al darse cuenta de que se había equivocado de foro.

El grupo de wasap fue eliminado, en una decisión que, según el periódico digital CanariasAhora, adoptaron junto a Zebenzuí González otras dos concejales del PSOE, Mónica Martín y María José Castañeda, como él integradas en el grupo de gobierno municipal que dirige José Alberto Díaz, de Coalición Canaria.

Otros dos ediles socialistas, uno de ellos Javier Abreu, están sin embargo en la oposición municipal, y Zebenzuí González enmarca en ese enfrentamiento dentro del grupo socialista esta polémica sobre sus mensajes, que para él son una “broma de mal gusto” sacada de contexto y sin relación con la realidad.

El concejal señaló que aún no le fue comunicada la suspensión de militancia y que no le han pedido su dimisión. Aunque habló con el secretario general electo del PSOE de Canarias, Ángel Luis Castilla, no quiso hacer comentarios sobre esa conversación.

Con quien no ha hablado aún es con la secretaria de Organización de la Gestora del PSOE de Canarias, Marián Franquet, quien le dijo por la mañana que le llamaría, pero él todavía está “esperando”. Para Zebenzuí González, las declaraciones de Franquet en las que defendió que el partido actúe con celeridad y con “la máxima contundencia” contra él son “lamentables”, porque ni siquiera ha escuchado su versión.

“De todos modos le quedan cuatro días, la van a echar”, dijo sobre Marián Franquet, en referencia a que este fin de semana se celebra el congreso regional del partido, en el que se elige a la nueva comisión ejecutiva y cesa la gestora.

Insistió en que no se plantea dimitir como concejal y que está pendiente de reunirse con sus compañeros de La Laguna.

El principal grupo de la oposición municipal, Unid@s se puede, pidió que el Ayuntamiento investigue este caso y que se ponga el mismo en conocimiento de la fiscalía si se verifica la comisión de presuntos delitos de acoso sexual, prevaricación y tráfico de influencias. El grupo municipal de Ciudadanos, también en la oposición, ha exigido la inmediata dimisión del concejal.

Dudas

Por su parte, el PSOE suspendió de militancia al concejal, anunció la vicesecretaria general y “número dos” del partido, Adriana Lastra.

En un mensaje en su perfil de la red social Twitter, Lastra reveló que Zebenzuí González fue suspendido de militancia por la mañana. El mensaje d despejaba las dudas que había dejado un mensaje anterior del secretario general del partido en Canarias, Angel Víctor Torres. l