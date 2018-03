El doctor Jesús Cubillo exhibe sus “Colores de la tierra” hasta el 26 de marzo en Riego de Agua

Jesús Cubillo Sánchez (1943), salmantino de nacimiento y médico en A Coruña, presenta su cuarta exposición en la ciudad, “Colores de la tierra”, que se puede ver en la sede del Colegio de Médicos de Riego de Agua hasta el día 26 de marzo.

Cubillo, que ejerció como psiquiatra en varios hospitales de 1971 a 2011, cuando se jubiló, confiesa que la pintura es una pasión que le ha acompañado toda la vida y que su última muestra está compuesta por 30 obras elaboradas con técnica mixta, es decir, combinando a la pintura técnicas especiales y objetos –hierro y madera, principalmente–.

“Colores de la tierra” sucede a su anterior exposición, “Colores del hierro”, que presentó hace tres años. “En la nueva exhibición están las obras que he ido creando desde 2015, que no se han podido ver hasta el momento”, apunta Cubillo, que en 1980 participó en la Bienal Internacional de Artes Plásticas de Pontevedra.

Explica que “cada cuadro tiene su significado” pero que no pretende transmitir ningún sentimiento concreto. “No son obras literarias, sino simples expresiones del arte”, comenta.

Trayectoria

Su primera exposición individual fue en el 81 en la Caja Postal de Ahorros de A Coruña, de la que la crítica escribió que contenía “unha recia textura, con masas, rugosidades e equilibrios conceptuais que a singularizan ampliamente”.

El artista apunta que cuenta con numerosas influencias, especialmente de aquellos pintores que utilizan “materias extrañas” en sus cuadros, incorporando objetos “extrapictóricos” como pueden ser la madera o piezas metálicas oxidadas. Para Cubillo, Fernando Mon fue uno de los pintores que sentó las bases de esta modalidad, en los años 80.

Los interesados en conocer la obra de Jesús Cubillo, que ya ha presentado sus creaciones en el Sporting Club Casino y en Portas Ártabras, entre otros, pueden acudir a la sede del Colegio de Médicos de Riego de Agua hasta el 26 de marzo, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a viernes, además de los sábados de 12.00 a 14.00 horas. l