Detenido un hombre que acosaba a la madre del niño desaparecido

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, informó ayer de que fue detenido un hombre por quebrantar la orden de alejamiento que tenía respecto de la madre de Gabriel, el niño de ocho años desaparecido en Níjar (Almería), aunque añadió que no hay nada que permita por el momento vincular ambos hechos.

Zoido señaló que el arresto se produjo por la alteración de una pulsera telemática y quebrantar la orden de alejamiento que esa persona tenía respecto a la madre de Gabriel “a la que estaba acosando”. Este vecino de Antas (Almería) acababa de ser condenado, el pasado mes de febrero, a seis meses de prisión por quebrantar la orden de alejamiento respecto a ella.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, recoge la atenuante de trastorno mental y recuerda que D.M.F.A. ya había sido condenado el 7 de noviembre de 2016 por el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, que le impuso una orden de alejamiento de 200 metros respecto a la madre del pequeño. Sin embargo, “a pesar de ser plenamente conocedor” de esta circunstancia, el 11 de abril de 2017 el ahora detenido se aproximó a unas instalaciones deportivas de la capital almeriense a las que acudía habitualmente la madre del niño por motivos laborales. Posteriormente, ese mismo día, acudió a una cafetería ubicada a 50 metros de esas instalaciones “incumpliendo con ello lo dispuesto en dicha resolución judicial”.

El juez señala en el fallo que el acusado presenta una “alteración afectiva de base, que le determina una percepción alterada de la realidad, que supone una capacidad parcial para comprender la naturaleza e ilicitud de los hechos enjuiciados”. Por estos hechos, en febrero D.M.F.A. fue condenado por un delito ya definido de quebranto de medida cautelar, con la atenuante analógica de trastorno mental, a seis meses de prisión, si bien la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Almería.

Zoido, informó ayer de que el miércoles, 28 de febrero, este hombre fue detenido por quebrantar la orden de alejamiento, aunque añadió que no hay nada que permita por el momento vincular ambos hechos. Los padres denunciaron la desaparición del menor sobre las ocho de la tarde del martes 27, cuando se percataron de que no había pasado la tarde en casa de sus abuelos ni de sus primos, muy próximas. l