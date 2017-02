El deseo de cumpleaños de Bibiana Fernández es “salud, solo salud“

A pesar de la reciente pérdida de su amiga Bimba Bosé, Bibiana Fernández quiso celebrar su cumpleaños rodeada de sus seres más queridos y es que, lejos de las grandes fiestas que ha organizado en años anteriores, en esta ocasión tan solo quiso estar con sus amigos más íntimos.



Sin duda Bibiana está en uno de los mejores momentos de su vida y es que la gran mayoría de sus amigos coincidieron en destacar que está muy feliz. Aunque la pérdida de su amiga Bimba ha sido un gran palo para todos, lo cierto es que los quela conocían han querido afrontar su muerte con una gran sonrisa y es que es lo que ella hubiera querido.



Entre los amigos que no faltaron a la cita estuvo Loles León, Elena Benarroch y Ana García Siñériz, Manuel Bandera y su mujer Marisol, Topacio Fresh, Mario Vaquerizo, Rossy de Palma, Hiba Abouk y Antonia San Juan. De lo más agradecida, Bibiana comentó que a sus sesenta y tres años está en uno de los mejores momentos de su vida.



CHANCE: Muchísimas felicidades.



Bibiana Fernández: Muchísimas gracias, es un placer celebrar la vida, todos los años que son muchos, pero feliz y encantada. Lo montamos ayer, con lo cual somos unos cuantos. Unos están fuera, otros no podían venir. Si la cuestión es tomarte una copa y mañana curramos.



CH: Son muchos pero no tantos, ¿Nos los puedes decir?

B.F: Sesenta y tres, son muchos pero estoy encantada.

CH: Estás divina.

B.F: Estoy divina y muy contenta.

CH: ¿En qué momento estás?

B.F: Trabajando sin parar, que no es mal momento.

CH: ¿Va a venir mucha gente?

B.F: No, quince o así, lo montó una amiga mía anoche.

CH: ¿Algún regalo especial?

B.F: La vida me está regalando salud, trabajo, amigos, no puedo pedir más.

CH: ¿Algún deseo que pidas?

B.F: Salud, solo salud.