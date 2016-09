La defensa aporta pruebas para “poner en duda” la violación en los sanfermines

Los cinco encausados de una violación múltiple durante las fiestas de San Fermín prestaron declaración ayer durante toda la mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona (Navarra).

Las cinco procesados presentaron declaración y lo hicieron, en presencia de los abogados de las diferentes partes, a través de videoconferencia desde los centros penitenciarios en los que se encuentran retenidos.

El pasado mes de agosto, el juez procesó por cinco delitos de agresión sexual y un delito de robo con violencia o intimidación a los cinco encarcelados.

En el auto de procesamiento, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona impuso a los cinco encausados una fianza de 500.000 euros, adecuada, sin perjuicio de su determinación final, a las circunstancias de “unos hechos de extrema gravedad, ejecutados en grupo y de manera reiterada, con múltiples penetraciones”.

critican que se prejuzgue

Carmen Sala, abogada de dos de los acusados, afirmó que “hay muchas pruebas por llegar que pueden generar una duda razonable respecto a que las relaciones fueron consentidas” y criticó que “se está prejuzgando” a los detenidos.

La letrada, que atendió a los medios antes de asistir a la declaración prestada por videoconferencia ante el juez por los cinco acusados, manifestó que “aún no se les ha juzgado, todavía estamos en una fase de instrucción, hay muchas pruebas por llegar que pueden generar, en mi opinión, una duda razonable respecto a que las relaciones fueron consentidas”.

Sala afirmó que “lo importante es que realmente al final se sepa la verdad y lo qué ha ocurrido realmente”, y señaló que “los hechos hay que probarlos”.

Según explicó, los acusados no declararon hasta ayer porque cuando pasaron a disposición judicial “llevaban 48 horas detenidos y 48 horas sin dormir, habían sufrido cuatro de ellos una crisis de ansiedad, habían tenido que pasar por urgencias y no estaban en condiciones de declarar ese día”. “No dejaban de parar en la rueda de reconocimiento, era una situación en la que ellos no podían ni expresarse ni declarar. Solicitaron declarar posteriormente y por razones técnicas no se ha podido realizar la declaración hasta hoy”, expuso la letrada de los acusados.