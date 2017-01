Decretan prisión provisional para la pareja de la mujer que se cayó por la ventana en Año Nuevo

La magistrada titular del Juzgado especializado en Violencia Sobre la Mujer Nº 6 de Madrid, en funciones de guardia, acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado domingo tras producirse el fallecimiento de una mujer que cayó de un cuarto piso en el distrito de Hortaleza, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un comunicado.

Sobre el detenido pesan las imputaciones iniciales de homicidio, maltrato habitual, varios delitos de lesiones y quebrantamiento de medida cautelar, dado que tenía una orden de alejamiento en vigor y no podía estar en ese barrio madrileño. Esta calificación penal es provisional y podría modificarse según avance la investigación.

Durante su declaración ante la autoridad judicial el arrestado reconoció parcialmente los hechos, si bien, no reconoció ser el autor material de la muerte de la joven. La víctima, de 25 años y nacionalidad peruana, falleció el domingo, 1 de enero, al golpearse brutalmente contra el suelo tras precipitarse por la terraza de un cuarto piso del número 13 de la calle Seo de Urgell.

Junto a la mujer se encontraba su pareja, un dominicano de mediana edad, que se negó a declarar ante los agentes, ni siquiera para defenderse. La Policía lo apresó en un principio, y a la espera de la autopsia, por quebrantar una orden de alejamiento que pesaba contra él por agredir a una mujer en la zona, no por intento de homicidio.

Otro de los testigos que se encontraban en el edificio, que está okupado por varias personas desde hace años, tampoco certificó qué ocurrió. Además, la autopsia realizada a la víctima tampoco concluyó si se trató de un accidente o el hombre la arrojó por la ventana.



malos tratos en gandía

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Gandía (Valencia) a un hombre de 32 años que presuntamente golpeó a su expareja, una mujer de 28 años, e intentó ahogarla en el inodoro, según informó la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Asimismo, el cuerpo indicó que estos hechos tuvieron lugar durante la discusión que el detenido, considerado presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, mantuvo con su expareja.

La detención se produjo después de que agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de prevención fueran alertados por la Sala del 091 para que se dirigiesen a un domicilio de Gandía en el que una mujer había sido agredida por un hombre. n