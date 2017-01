David Bisbal promociona Almería: “Es el lugar donde recargo energía”

El cantante David Bisbal ha protagonizado el acto central de la Diputación en el Día de la Provincia en Fitur, como embajador de la marca ‘Costa de Almería’ en todo el mundo. El artista declaró que es “un almeriense que se siente orgulloso de su tierra, de forma natural, sin que nadie me lo pida. Para mí, es el lugar donde recargo energía y donde este verano he podido disfrutar de unas vacaciones de ensueño”.

En medio de una gran expectación, David Bisbal volvió a llenar el estand de ‘Costa de Almería’ en Fitur, espacio del que ya se ha convertido en invitado habitual, desde que se convirtiese en imagen de la provincia. En el encuentro mantenido con los asistentes a la feria, estuvo arropado por el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, el vicepresidente, Javier Aureliano García, y el delegado territorial de Turismo, Alfredo Valdivia.

DAVID BISBAL: “SOY EL ARTISTA QUE SOY, Y LA PERSONA QUE SOY, GRACIAS, EN PARTE, A QUE TENGO DOS PADRES ALMERIENSES”

CHANCE: David, hoy aquí en stand Almería.

David Bisbal: Almería está en un momento de popularidad de turismo activo, pero no siento que haya sido yo el que haya causado eso, sino todos los almerienses. Soy el artista que soy, y la persona que soy, gracias, en parte, a que tengo dos padres almerienses.

CH: ¿Qué sientes ahora que vas a comenzar la gira?

D.B: Dentro de que se sienten muchos nervios por empezar un nuevo proyecto como es la gira, que es la culminacion a ese proyecto que has preparado con ese cariño. Empezar en mi casa, pues ya lo digo todo, me siento protegido, acompañado, con mucha ayuda. Será un concierto muy moderno, estamos tratando de que la parte multimedia acompañe a este sonido. También estamos preparando la gira internacional, y con esta parte multimedia pretendemos llevar nuestra tierra a todos los países donde nos presentemos.

CH: En Madrid ya están agotadas las entradas, en Almería va rapidisimo, no sé si vas a tener que sumar algún concierto más.

D.B: Con la gira estoy contentísimo. Vuelvo al Teatro Real de Madrid, si que fue una sorpresa que la gente comprara tan rápido su entrada, y bueno, pues nos fuimos ya al Palacio de los Deportes. Pero bueno, muy feliz. Me tengo que preparar fisicamente para este concierto, porque las canciones son muy exigentes.

CH: En este mismo stand, remontando varios años, cantaste con Rosa, con Javián...

D.B: Sí, me acuerdo, además fue una cancion donde aportamos nuestro granito de arena a nuestra tierra, Andalucía. Fue un recuerdo muy bonito, lo tengo todavía en mi corazón.

“MI PAREJA ROSANNA SE HA QUEDADO ENAMORADA DE ALMERÍA”

CH: Estamos como en casa, ¿no?

D.B: Sí, hombre, no te vayas a creer, por eso siemrpe me gusta a mi grabar videoclips en mi tierra, porque se pasa tanto tiempo fuera de casa, que cuando haces conciertos, a veces esas representaciones estan en pantallas en tus conciertos, y es una forma de que tu tierra venga contigo.

CH: Pese a todo el ajetreo que tienes en tu vida, ¿consigues esa estabilidad?

D.B: Sí, la verdad es que me organizo muy bien. Ha sido algo que he potenciado en los ultimos años. Si es verdad que tengo tiempo para todo, tengo mis metodos de productividad.

CH: ¿Qué es lo que más le gusta a Rosanna de Almería?

D.B: Se ha quedado enamorada, le encantó la feria de Almería, le encantó vestirse de gitana, le encantó todo, la temperatura tan fantástica. Es una ciudad bonita, con el tiempo ha ido adquiriendo belleza.

CH: ¿Qué se siente al escuchar los estupendos datos turísticos? además han dicho que parte de ese éxito es tuyo.

D.B: Yo siempre trato de quitarme el mérito, porque hay mucha gente trabajando en la diputación, y cada almeriense, en tiempo de crisis, ha trabajado más y mejor para conseguir grandes resultados. Ya sabes tú que a mi no me gusta mucho mirar que ha sido por mi, sino por el trabajo de todos.

“ESTOY EN UN MOMENTO FANTÁSTICO, Y ESO ME AYUDA A TRABAJAR DE LA MEJOR MANERA”

CH: ¿Vas a seguir siendo embajador de tu tierra?

D.B: Siempre lo seré. Es que nací en mi tierra, trataré de defenderla y darla a conocer siempre. Pero además tengo un aval muy importante, que es una tierra bonita de verdad.

CH: Este año ha empezado tanto a nivel profesional como personal de maravilla, ¿no?

D.B: Sí, estoy en un momento fantástico, y eso me ayuda a trabajar de la mejor manera. El disco, la recepción por parte de la gente, ha sido muy buena, y ahora estamos preparando toda la gira nacional e internacional. Me tiene muy feliz ese trabajo porque es la culminación, estoy empezando a sentir ese cosquilleo de nervios por empezar la gira.

CH: Vemos que te brillan los ojos cuando hablas de Rosanna, ¿veremos boda en tu tierra?

D.B: A ver, cariño mío, eso lo hemos dicho muchas veces... es una pregunta que te hacen todos, para empezar, pero bueno, tiempo al tiempo.

CH: Después de este nuevo disco, ¿tienes algo nuevo en mente? ¿o quieres disfrutarlo tranquilamente?

D.B: Lo quiero disfrutar tranquilamente. Pienso que es un proyecto que, a parte, con el segundo volumen que viene en camino, que estamos pensando cuando lanzarlo estratégicamente, es un proyecto que quiero que dure tiempo, por lo menos, dos o tres años.

“HE HABLADO CON ALEX CASADEMUNT Y ESTÁ PERFECTAMENTE”

CH: Antonio Banderas en Málaga, Rosa en Granada, tu en Almería, ¿sois las personas que mejor vendéis Andalucía?

D.B: Yo no voy a responderte nunca esta pregunta. Puedo hablarte de Antonio, que es un máquina y una maravilla de persona; Rosa es que no puede con el corazón que tiene, grandísima artista. Somos andaluces, y nos sentimos felices en nuestra tierra, no sé si somos los mejores, porque al final embajadores somos todos, todos los andaluces.

CH: Pero con personas como vosotros se puede vender muy bien un producto.

D.B: Yo qué sé, hablo de mi tierra porque confío mucho en ella y sé que tiene muchas posibilidades.

CH: No sé si estás al tanto de lo que le ha pasado a tu compañero de edición Álex Casademunt, ¿has podido hablar con él?

D.B: Sí, he hablado con él y está bien gracias a Dios. Le he mandado un mensaje y está perfectamente. Ya lo escribió él que está bien.

CH: Cuéntanos cómo te preparas físicamente para la gira.

D.B: Pues me preparo con mucho tiempo el plan de entrenamiento y de alimentación, y siempre trato de hacer un deporte que me sume, y no que me reste, yo hago el deporte justo y necesario para juntarlo con la alimentación, que hace que me reponga despues de cada concierto, que me pueda adaptar a los cambios de hora de cada país...

CH: ¿El tema de la extorsión cómo va?

D.B: Todo bien, muy bien todo. A ver, yo he tratado de aportar mi granito de arena con la justicia y ya está, nada más que eso.