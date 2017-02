David Beckham olvida los escándalos disfrutando en compañía de sus hijos

David Beckham ha querido dejar a un lado los escándalos que le han rodeado estas últimas semanas y se ha refugiado en sus hijos disfrutando de un maravilloso y divertido viaje a Nueva York. Hace unos días salían a la luz unos supuestos correos dirigidos a la Reina de Inglaterra y su trabajo presuntamente interesado con UNICEF.



Pero el exfutbolista no quiere que estas informaciones afecten ni a su vida ni a la de su familia. Por eso ha viajado con sus hijos y su mujer Victoria Beckham, que tenía compromisos profesionales, hasta la ciudad de los rascacielos.



Mientras su mujer cumplía con su firma de moda, el exmadridista era acompañado por sus hijos Brooklyn, Romeo, Cruz y la pequeña Harper Seven, hasta el Museo de Historia Natural de Nueva York, donde se ha sumado a la diversión como un niños más.



Y como no podía ser de otra manera ha compartido estos entrañables momentos con todos sus fans y colgaba en Instagram una fotografía con la pequeña Harper y una preciosa mariposa.



Hace pocas semanas declaraba a la revista Hello! lo importante que es para él la unión familiar, algo de lo que disfruta siempre que puede y aseguró sentirse orgullos de lo que él y su mujer Victoria Beckham habían creado juntos.