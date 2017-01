Dalianah Arekion despega en el mundo de la moda y el corazón

Todo el mundo habla de Dalianah Arekion. Aunque la modelo lleva más de cuatro años dedicándose al mundo de la moda, hasta que no protagonizó la campaña de otoño invierno de Sprinfield junto a Mario Casas su nombre no ha llegado a las revistas del corazón. Además desde hace un par de meses se la relaciona con Mario Casas, pero ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto. Eso sí, ella está aprovechando al máximo este momento de popularidad y acaba de convertirse en una de las caras de la nueva campaña de Andrés Sardá.

La vasca de origen mauriciano no se coló en el desfile de Victoria’s Secret, uno de sus sueños, pero sí ha conquistado la pasarela de la firma española de ropa interior para la que ha trabajado en la Semana de la Moda de Madrid y ahora acaba de dar el salto a su catálogo, como ha dado buena cuenta en las redes sociales.

https://www.instagram.com/p/BO4lp1vgR23/?taken-by=dalianaharekion&hl=es

https://www.instagram.com/p/BO4SPnGg8WS/?taken-by=dalianaharekion&hl=es

“Mi primera campaña del año para Andrés Sardá. Gracias por hacerme sentir tan sexy”, escribió la modelo en sus redes sociales sobre las dos imágenes que ha compartido en las que muestra su lado más sexy con dos conjuntos, uno negro de encaje y transparencias y otro rosa pastel con el que nos muestra su lado más dulce.

Estas fotografías, realizadas por Jonas Bresnan, no son las primeras en las que la modelo presume de cuerpazo, el mismo con el que ha conquistado las pasarelas de Givenchy o Dolce & Gabbana. A la modelo le gusta compartir con sus seguidores toda clase de instantáneas, incluso en las que está más ligera de ropa.