El curso comienza hasta con diez días de diferencia entre comunidades

Llega el nuevo curso escolar y, como en anteriores ocasiones, las fechas de la vuelta al cole en septiembre varían en España según las comunidades, llegando hasta casi diez días de diferencia entre algunas de ellas.

Los primeros alumnos en volver a las aulas serán los de Infantil y Primaria de Navarra y Murcia, a partir del lunes 4 y del martes 5. Los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de Navarra (día 4), País Vasco (7) y La Rioja (día 8) son los llamados a llegar antes a las clases en dichas etapas.

Por el contrario, son las comunidades de Baleares y Extremadura, con el día 13 para Infantil y Primaria, las que más tarde convocan al alumnado más pequeño. Y Castilla y León, el día 18, es la región que llama en último lugar a los alumnos de ESO y Bachillerato, seguida por Andalucía y Galicia, ambas el día 15.

Para Formación Profesional, son los estudiantes de Navarra y País Vasco los primeros en incorporarse al curso, y los últimos los de Baleares y Asturias.

La presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Leticia Cardenal, afirmó que esta diversidad de fechas por comunidades es “una locura”.

Calendario homogéneo

“Al final, todos los años vemos que las comunidades tienen diferentes tipos de calendarios cuando debería ser algo más homogéneo”, apuntó Cardenal, que criticó que dependiendo en qué comunidad vivan las familias se tengan que acoplar a unas fechas u otras.

No obstante, en toda España el curso escolar debe cumplir un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias, tal y como establece el Ministerio de Educación. Ello no es óbice para que, como suele ocurrir, las comunidades puedan fijar sus calendarios escolares –incluso decidir si los exámenes de recuperación se hacen en junio, julio o septiembre– y también los días de vacaciones.

Por ejemplo, Cantabria fue la primera autonomía en establecer que sus alumnos tengan una semana de vacaciones cada dos meses. Además de en Navidad, Semana Santa y verano, los estudiantes cántabros no fueron a clase en la primera semana de noviembre.

El cuarto curso de la Lomce arrancará con cifras similares a las del pasado año, cuando 8.147.619 alumnos de enseñanzas no universitarias contaron con 695.527 profesores. l