La crisis de los huevos contaminados ya afecta a siete países europeos

Crece la alerta alimentaria en Europa en torno al posible consumo por parte de la población de huevos contaminados. Siete países europeos: Holanda, Bélgica, Alemania, Suecia, Suiza, Francia y el Reino Unido, detectaron ayer la llegada de huevos procedentes de granjas donde se utilizó fipronil, un pesticida empleado para matar piojos y pulgas prohibido en animales que forman parte de la cadena alimentaria

Ante esta crisis, la Comisión Europea recordó ayer que puede abrir un procedimiento de infracción a aquellos países que no alertasen “inmediatamente” sobre la existencia del insecticida friponil en huevos, como podría ser el caso de Bélgica, que notificó el caso a las autoridades europeas el 20 de julio pero tenía datos del mismo desde principios de junio.

“Si encontramos que hay un caso de no notificación de un Estado miembro, este Estado estará incumpliendo la regulación y entonces, si es el caso, podemos iniciar un procedimiento de infracción”, señaló en una rueda de prensa la portavoz de Seguridad Alimentaria del Ejecutivo comunitario Anna-Kaisa Itkonen.

No obstante, Bruselas evitó referirse específicamente al caso del Bélgica, argumentando que existe un procedimiento legal en marcha por parte de las autoridades belgas de justicia y que ayer no había recibido ninguna confirmación que indique que se incumplieron las normas.

Secreto de instrucción

La Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (Afsca) confirmó ayer que tuvo conocimiento a principios de junio de la existencia de friponil en el sector avícola. No obstante, no informó a las autoridades europeas porque el caso está siendo investigado por la fiscalía y la información estaba sometida a secreto de instrucción.

Por su parte, el Ejecutivo comunitario aseguró que fue informado el 20 de julio. “Ninguna información sobre el incidente de contaminación de huevos fue aportada por canales técnicos u otros a la Comisión antes del 20 de julio”, afirmó ayer la portavoz de la UE, Mina Andreeva.

Tras la notificación de Bélgica a las autoridades de la UE, Países Bajos y Alemania alertaron de la existencia de huevos contaminados con friponil el 26 y el 31 de julio, respectivamente. Y el pasado fin de semana se informó de su distribución a Suecia, Suiza, Berlín, Francia y el Reino Unido. l