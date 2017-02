El coruñés Alberto Vázquez, premiado por partida doble en la gala de los Premios Goya

El coruñés Alberto Vázquez resultó ayer doblemente premiado en la 31 edición de los Premios Goya, al resultar premiadas “Psiconautas, los niños olvidados”, de la que es codirector, como Mejor Película de Animación, y “Decorado”, Mejor Cortometraje de Animación.

“Psiconautas, los niños olvidados” superó a “Ozzy” (Capitán Araña, Arcadia Motions Picture, Pachacamac y BD Animation), y “Teresa eta Galtzagorri” (Dibulitoon Studio).

Por su parte, “Decorado” superó a “Darrel” (de Alan Carabantes y Marc Briones), “Made in Spain” (de Coke Riobóo) y “Uka” (de Valle Comba).

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entregó ayer los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebraban su 31 edición. La ceremonia, que al cierre de esta edición no había terminado, tuvo lugar por quinto año consecutivo en el Centro de Congresos Príncipe Felipe de Madrid y contó con el intérprete y humorista Dani Rovira como maestro de ceremonias.

En la gala, el cineasta Raúl Arévalo recibió el Premio Goya 2017 a la Mejor Dirección Novel por la película “Tarde para la ira”. Arévalo superó a Salvador Calvo (“1898. Los últimos de Filipinas”), Marc Crehuet (“El rey tuerto”) y Nely Reguera (“María y los demás”).

Mientras, la cinta “Elle” (Francia), de Paul Verhoeven, recibió el Goya a la Mejor Película Europea. “Elle” superó así a “El editor de libros” (el Reino Unido), de Michael Grandage; “El hijo de Saúl” (Hungría), de Laszlo Nemes; y “Yo, Daniel Blake” (el Reino Unido), de Ken Loach.

Por otro lado, el vicepresidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, manifestó que el cine no es un sector que vive “del Estado” y pidió un “pacto de Estado por el cine”, en el discurso que pronunció junto a la presidenta de la institución, Yvonne Blake. Barroso destacó que el cine “genera riqueza para el Estado” y “a pesar del desempleo” que sufren los actores, un 92 por ciento. “Somos un sector que genera riqueza, actividad y oportunidades de empleo para la sociedad española”, reiteró.

Además, recordó que las salas de cine en España recaudaron “más de 605 millones de euros” en 2016, mientras que “el presupuesto del Estado para el cine ha sido de 77 millones de euros”. Indicó que el Gobierno recaudó en concepto de IVA de entradas de cine 28 millones de euros más de lo que va a gastar en él”. n