Las conductas de riesgo al volante se multiplican durante el verano, sobre todo entre jóvenes

Las conductas de riesgo al volante se multiplican durante el verano, según recoge un informe del Observatorio Europeo de Seguridad Vial, recogido por CarCrash.es, y que señala que las conductas de riesgo son un factor clave para explicar el incremento de la siniestralidad en carretera en esta época del año, sobre todo entre la gente joven.

En este sentido, el documento revela que los jóvenes españoles son más propensos a asumir riesgos a la hora de coger el coche, sobre todo cuando viajan con amigos. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por CarCrash.es, los jóvenes tienen casi el doble de probabilidades que la media de sufrir un accidente de tráfico en el periodo estival, debido al incremento de los desplazamientos por carretera hacia zonas de ocio en las vacaciones.

Así, el CEO de CarCrash.es, Gonzalo García, afirmó que “la mayoría de los accidentes de tráfico en esta época tienen que ver con conductas de riesgo” y que “si hay una responsabilidad compartida, todas las víctimas implicadas tienen derecho a una compensación por los daños personales que hayan sufrido”.

De esta forma, la plataforma recuerda los derechos de las víctimas a la hora de reclamar por los accidentes más comunes en esta época del año. Así, si se produce un accidente con conductor ebrio, si la víctima da positivo por alcohol, solo tendrá derecho a una indemnización si la responsabilidad del accidente es compartida. De la misma forma, no llevar el cinturón de seguridad puede dar lugar a una reducción de la indemnización a la que tenga derecho el accidentado.

Igualmente, la plataforma señala que, ante un accidente, el hecho no contar con un seguro no priva a la víctima de una indemnización, siempre y cuando esta no sea la culpable del accidente. En el caso de que ninguno de los vehículos implicados en el accidente estuviese asegurado, corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros indemnizar a las víctimas por los daños sufridos. También en el supuesto en un coche se fugue.

Por último, recuerdan que, ante un atropello, uno de los accidentes más comunes en carretera por conductas de riesgo, el peatón tiene derecho a una indemnización siempre que no sea el único culpable del siniestro.



aumento de tráfico

Abertis autopistas activó un dispositivo especial de tráfico para dar cobertura al incremento de viajeros coincidiendo con el fin del mes de agosto.

Recomienda planear el viaje con antelación, evitar entrar a las autopistas en hora punta.