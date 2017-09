Los Clooney revelan que han acogido a un refugiado yazidí

George Clooney reveló hoy que, junto a su esposa Amal, ha acogido en una de sus casas a un refugiado iraquí perteneciente a los yazidíes, una minoría religiosa que ha sufrido en los últimos años una sangrienta persecución por parte del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Los Clooney han ofrecido un techo a este hombre en la residencia que tienen en Augusta, una ciudad del estado de Kentucky (EEUU), informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

El refugiado “iba en un autobús hacia Mosul (Irak) y el EI disparó a los dos conductores y dijo: ‘Al que quiera ir a la universidad, le vamos a disparar’”, contó Clooney.

“Sobrevivió y llegó a Estados Unidos. Pasó todo los controles y, una vez hecho, fue como: ‘Escucha, te vamos a apoyar. ¿Quieres conseguir una educación? ¿Quieres que tu vida avance? Eso es algo que podemos hacer”, añadió.

El actor y director explicó además que el refugiado es ahora un estudiante en la Universidad de Chicago.

La defensa de los refugiados no es algo nuevo para su esposa Amal Clooney, una prestigiosa abogada internacional que, entre otros casos, ha protegido los intereses y derechos de las mujeres yazidíes que fueron víctimas del EI.

Tanto George como Amal Clooney son conocidos por sus labores humanitarias en diferentes campos, especialmente a través de su organización caritativa Clooney Foundation for Justice que creó el matrimonio en 2016.

Hace dos semanas se comprometieron a donar un millón de dólares (840.000 euros) a Southern Poverty Law Center (SPLC) para ayudar a esta organización en su lucha contra los crímenes racistas y de odio en Estados Unidos.