Científicos de Harvard trabajan en que el “mamutfante” sea una nueva especie en dos años

El mamut lanudo desapareció de la Tierra hace 4.000 años, pero científicos de Harvard dicen en dos años podrán resucitar con variantes este animal ancestral mediante ingeniería genética.

Durante su intervención en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), que se celebra esta semana en Boston, el profesor George Church, que lidera el equipo, presentó los trabajos de crar un embrión híbrido, programado en un elefante asiático.

“Nuestro objetivo es producir un embrión de mamífero elefante híbrido”, dijo el Profesor George Church. “En realidad, sería más como un elefante con un número de rasgos gigantescos. Todavía no hemos llegado, pero podría ocurrir en un par de años”.

La criatura, que podría ser llamada “mamutfante”, sería en parte elefante, pero con rasgos como orejas pequeñas, grasa subcutánea, pelo largo y peludo y sangre adaptada al frío. Los genes de mamut para estos rasgos se empalman en el ADN del elefante usando la herramienta de edición de genes, Crispr.

Hasta ahora, el equipo se detuvo en la etapa celular, pero ahora se está moviendo hacia la creación de embriones, aunque dijeron que sería muchos años antes de cualquier intento serio de producir una criatura viva, informa The Guardian.

“Estamos trabajando en formas de evaluar el impacto de todas estas ediciones y básicamente tratando de establecer la embriogénesis en el laboratorio”, dijo Church.

“Esperamos hacer todo el procedimiento ex vivo (fuera de un cuerpo vivo)”, dijo. “No sería razonable poner en riesgo la reproducción femenina en una especie en peligro de extinción”.

Añadió que su laboratorio ya es capaz de cultivar un embrión de ratón en un útero artificial durante 10 días, la mitad de su período de gestación.

“Estamos probando el crecimiento de ratones ex vivo. Hay experimentos en la literatura de los años ochenta, pero no ha habido mucho interés por un tiempo “, dijo. “Ayer tenemos un nuevo conjunto de tecnología y lo estamos analizando de nuevo”.

El mamut lanudo vagó a través de Europa, Asia, África y América del Norte durante la última Edad de Hielo y desapareció hace unos 4.000 años, probablemente debido a una combinación de cambio climático y caza por los seres humanos.

“De-extingir” el mamut se convirtió en una perspectiva realista debido a las revolucionarias técnicas de edición de genes que permiten la selección precisa y la inserción de ADN. n