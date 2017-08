Chris Brown detalla su relación con Rihanna en un nuevo documental

Chris Brown, días después de ser duramente criticado por los fans de Rihanna por alabar el estilismo de su exnovia en el Festival de Barbados, revela en un documental la relación de amor y odio que mantuvo con la diva musical, un testimonio que generará otra oleada de críticas.

En Chris Brown: Bienvenido a mi vida señala haber conocido a Riri en un show celebrado en la ciudad de Nueva York en 2004, cuando ella tenía 16 años. Ambos conectaron al momento y se enamoraron, pero su relación dio un giro drástico cuando Brown le confesó a la protagonista de Valerian haber mantenido una relación con una mujer antes de conocerla, un affaire que previamente había desmentido.

“Perdió la confianza en mí totalmente. Ella me odió después de aquello”, comenta el rapero. “Lo intenté todo y a ella no le importó. A partir de ese momento, la relación fue cuesta abajo porque había demasiadas peleas verbales, y físicas también. Por ambas partes”, añadió. “Ella me golpeaba y yo la golpeaba, y nunca estaba bien”, subrayó. El cantante de Look At Me Now admitió que ambos se esforzaron en cambiar las cosas y trataron de contener sus discusiones. “Me sentía como un jodido monstruo”, confesó.

Sin embargo, los intentos fueron en vano y las cosas se complicaron tras acudir al Clive Davis Grammy en febrero de 2009. En ese evento, la mujer con la que Brown mantuvo relaciones sexuales justo antes de comenzar lo suyo con Rihanna se acercó a ambos. “La ceremonia estaba a punto de comenzar, ella (Rihanna) estaba llorando”, recordó Brown. “Empezó a beber un poco, ambos bebimos un poco, riendo, bromeando. Y luego nos fuimos”, subrayó el músico.

Esa noche, Rihanna descubrió un mensaje de texto de la mujer en el teléfono de Brown, lo que le llevó a creer que sabía que la otra mujer estaría allí. “Ella empezó a golpearme. Recuerdo que ella trató de patearme, pero entonces yo la golpeé, con un puño cerrado, le di un puñetazo. Le rompí el labio”, señaló. “Cuando lo vi, estaba en estado de shock. ¿Por qué demonios la golpeé?”, se lamentaba Chris.

El bailarín de 28 años se arrepiente de aquellos hechos y admite lo duro que fue y, todavía es, ver la imagen de Rihanna con la cara magullada. “Miro esa foto y es como si no fuera yo. Eso me va a perseguir para siempre”, rubrica el compositor de Virginia.