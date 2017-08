Cheryl y Liam Payne, unidos por el amor y por el pequeño Bear

Liam Payne comparte en sus redes el primer selfie con su pareja, Cheryl, tras el nacimiento de su hijo en común, Bear, el pasado mes de marzo. No era la primera vez que la pareja se fotografiaba junta desde su nueva condición de padres. El pasado mes de julio lo hizo la cantante británica, dos instantáneas que demuestran el buen momento que atraviesan los tortolitos.

El bebé ha llegado con un pan debajo del brazo y su nacimiento coincidía con los primeros lanzamientos en solitario del miembro de One Direction. Strip Trat Down, escrita por su compatriota Ed Sheeran logró dos números uno, en Escocia y Brasil, y obtuvo la certificación de Disco de Oro en su país. El segundo, Get Low, producido por el DJ Zedd está entre los temas más escuchados de este verano.

Ahora es la jurado de X Factor la que desea volver al trabajo. Varios medios británicos apuntan a que la artista de 34 años tendría en mente un nuevo álbum para su lanzamiento en Estados Unidos. En las últimas semanas, la estrella musical ha solicitado un visado para poder viajar al otro lado del charco con más regularidad. Un regreso muy esperado por todos sus fans, que no lanza álbum desde 2014, cuando presentó su cuarto trabajo, Only Human.

Si las informaciones de la de Newcastle son ciertas, queda muy lejos las supuestas intenciones de la pareja de aumentar la familia, como habían apuntado algunos medios ingleses.