Cheryl hace público su embarazo con el ex One Direction Liam Payne

Daily Mirror publicaba ayer las imágenes que confirmarían el secreto a voces del embarazo de Cheryl. La publicación se hace eco de una sesión fotográfica de la cantante de 33 años para L’Oreal y The Prince’s Trust en la que se le puede ver tocándose el abultado vientre. Así, se hacía público el embarazo de la artista con el ex One Direction Liam Payne, de 23 años.