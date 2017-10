Cayetano Rivera recibe el alta médica y confía en volver a torear

El diestro Cayetano Rivera Ordóñez ha recibido el alta médica este domingo, después de pasar varios días ingresado en el Hospital Quirón de la capital aragonesa tras la cornada sufrida en el mulso este miércoles, en la plaza de Toros de la ciudad. A su salida del centro hospitalario, ha asegurado que confía en volver a torear en Zaragoza.

Cayetano Rivera ha agradecido a los medios de comunicación que hayan estado pendientes de su evolución y ha apuntado que han sido días “duros y difíciles”, pero en los que ha estado “en las mejores manos”.

Ha remarcado que lo peor han sido las primeras horas, pero que la herida ha evolucionado bien, por lo que “por fin” se puede ir a casa. En este punto, ha evidenciado que ha dado por finalizada la temporada, ya que hoy era su último día en Jaén.

Según el doctor Val-Carreres, ha sido una herida de gran extensión que ha afectado a la musculatura fundamental del muslo izquierdo. En principio podría estar en condiciones de volver torear a mediados de diciembre.

Cayetano Rivera ha aclarado que, por el momento, no se ha planteado dejar los toros y ha agregado que seguirá volviendo a Aragón, una zona que tiene “una grandísima afición y ferias importantes”. Ha incidido en que es “feliz” cada vez que está en la región y que confía en volver a Zaragoza.

Sobre que después de recibir la cornada continuase toreando, ha explicado que en esos momentos uno no sabe la gravedad de las lesiones, pero “torear no es sólo la expresión artística, también requiere valor y fortaleza”. Ha matizado que al ver que tenía la posibilidad de intentar seguir hizo lo que pudo.

Asimismo, ha relatado que antes de ser intervenido pudo llamar a su esposa Eva González, que está embarazada, para tranquilizarla. Estos días los ha pasado con él en la Quirón.