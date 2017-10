Catherine Zeta-Jones acude a la entrega de los premios “The Best”

El portugués Cristiano Ronaldo refrendó este lunes en Londres su dominio en el fútbol mundial y levantó por segundo año consecutivo el premio ‘The Best’ de la FIFA, que designa al mejor jugador de la temporada.

El astro del Real Madrid sigue engordando su palmarés individual después de la que ha sido una excelsa campaña a título colectivo, al levantar la Champions League, LaLiga, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España, además de conseguir la clasificación con Portugal para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

La FIFA, con todas las polémicas sobre la corrupción en la entidad completamente olvidadas, cambió de escenario para celebrar su fiesta anual y apostó por desligarse completamente del Balón de Oro, que entrega cada año la revista francesa France Football.



El ‘The Best’ ha dejado de premiar el año natural y ha comenzado a festejar la temporada futbolística, de agosto a septiembre, aproximadamente, algo más ajustado a la realidad del balompié.

Además, la FIFA ha cambiado la fecha y la ubicación de la gala: de Zúrich (Suiza) se ha pasado a Londres (Reino Unido), una de las capitales futboleras por excelencia, y de enero se ha pasado a octubre, adelantándose al Balón de Oro.

El ritmo alocado y las bromas no faltaron en la gala, que tuvo lugar en el histórico London Palladium -escenario de conciertos de grandes como Frank Sinatra, Louis Armstrong, Dean Martin o The Beatles-, en pleno centro de la capital británica, y que fue presentada por el carismático actor británico Idris Elba, acérrimo seguidor del Arsenal, como repitió durante varias ocasiones durante el evento.

No se perdieron la cita algunos exfutbolistas ilustres como Maradona, Eto’o, Lampard, Ronaldo, Zanetti, Bebeto o Forlán ni celebridades como el tenor Plácido Domingo, los actores Catherine Zeta-Jones y Patrick Stewart, el compositor teatral Lord Andrew Webber y el antiguo tenista Boris Becker.



El grupo de rock Kasabian fue el encargado de poner la nota musical en la gala, mientras que la banda de percusión Stomp hizo las delicias de los asistentes al comienzo.

No hubo sorpresas en la fiesta del fútbol y, como todo el mundo pronosticó, Cristiano Ronaldo y Lieke Mertens se coronaron rey y reina del balompié mundial, respectivamente.

El portugués, tras un curso excelso, se impuso a Lionel Messi y a Neymar, mientras que Mertens, actual jugadora del Barcelona, hizo valer su sonada victoria en la Eurocopa con Holanda para levantar el ‘The Best’ por delante de Carli Lloyd -ganadora el año pasado- y de la jovencísima venezolana Deyna Castellanos.

Cristiano se dio un baño de masas al pasar por la alfombra verde, donde llegó acompañado de su novia, Georgina Rodríguez, y de su hijo Cristiano Jr. Antés desfiló Messi con su pareja, Antonella Rocuzzo, mientras que el último en pasar, con un traje color rojo pasión y negro, fue Neymar.

El astro brasileño fue el que más tiempo se detuvo firmando autógrafos y camisetas de Brasil, del PSG y hasta del Barcelona a los aficionados que gritaban su nombre con pasión desenfrenada y un marcado acento inglés.

El atuendo que más dio que hablar en los prolegómenos de la gala fue el de Dani Alves, quien apareció con una chaqueta y un pantalón futurista que recordaron a los que Michael Jackson lució en los premios Grammy de 1994.

La FIFA premió también las magníficas temporadas del francés Zinedine Zidane, inquilino del banquillo del Real Madrid, y de la holandesa Sarina Wiegman, seleccionadora ‘Oranje’, y les hizo entrega del ‘The Best’ a mejor entrenador masculino y femenino, respectivamente.



Durante la noche en la capital británica quedó de nuevo muy claro que LaLiga es la reina dentro de los campeonatos nacionales en Europa: siete futbolistas que juegan en España fueron incluidos entre los 11 mejores del mundo en el ‘Once Ideal de la FIFA.

A los ya mencionados Cristiano y Messi, les acompañaron los madridistas Sergio Ramos, Marcelo, Modric y Kroos y el azulgrana Iniesta, en una lista que completaron Neymar y Dani Alves, del PSG; Buffon, del Juventus; y Bonucci, central del Milán.

La FIFA hizo entrega también al francés Olivier Giroud del premio Puskas al mejor gol del año por su espectacular tanto de ‘escorpión’ y al Celtic el galardón a la mejor afición por su espectacular mosaico humano que rindió homenaje los ‘Lisbon Lions’, el sobrenombre del equipo que se coronó campeón de Europa, en el 50 aniversario de la hazaña.