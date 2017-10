Carla Bruni presentará su nuevo álbum en Madrid y en Barcelona

La exmodelo, cantautora y actriz italiana Carla Bruni ha anunciado hoy que el próximo mes de enero presentará en vivo en España su nuevo álbum, “French touch”, con dos conciertos que tendrán lugar en Madrid y Barcelona.

Según el comunicado de la promotora, estas citas tendrán lugar en el Teatro Nuevo Apolo de la capital el día 10 y en el Palau de la Música de la ciudad condal el día 12, dentro del marco de la decimonovena edición del Festival Mil·lenni.

“French touch”, que ya se encuentra a la venta, ha sido producido por el legendario músico, productor y compositor David Foster, colaborador previo de artistas como Barbra Streisand o Whitney Houston, para reinterpretar clásicos de la música contemporánea.

Popularizados por primeras figuras como The Rolling Stones, Depeche Mode o ABBA, Bruni (Turín, 1967) versiona en clave íntima y acústica temas emblemáticos como “Enjoy the silence”, “Highway to hell” y “Crazy”.

Célebre modelo entre 1985 y 1997, Bruni dio el salto a la música con el álbum “Si j’étais elle” (1999), al que siguió el exitoso “Quelqu’un m’a dit” (2002), del que se publicaron dos millones de copias en todo el mundo. Le seguirían “No promises” (2007), “Comme si de rien n’était” (2008) y “Little French Songs” (2013).