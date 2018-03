Camila Cabello actuará el próximo mes de junio en Madrid y Barcelona

La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello actuará en el Sant Jordi Club de Barcelona el próximo 26 de junio y en el WiZink Centre de Madrid al día siguiente, dentro de la gira “Never Be The Same Tour 2018”, según ha informado hoy Doctor Music.

La artista multiplatino, que ha iniciado recientemente su carrera en solitario tras abandonar Fifth Harmony en 2016, acaba de publicar su primer álbum “Camila” y ya ha alcanzado el primer puesto de las listas de ventas en varios países.

El primer sencillo de este disco, “Havana”, ha conseguido ser la canción de una artista femenina que más tiempo ha permanecido en la Radio Top 40 en los últimos cinco años, además de ocupar el número dos en la lista Hot 100 de Billboard durante seis semanas.

“Never Be The Same”, la balada que da nombre a la gira, es otro de los temas destacados de este álbum, junto a “She Loves Control”, que ha contado con la participación de Skrillex.

A sus 20 años, Camila Cabello cuenta con más de 25 millones de seguidores en las redes sociales y sus vídeos suman millones de reproducciones.

Las entradas para los dos conciertos que ofrecerá en España se podrán adquirir a partir de las 10:00 horas del viernes 2 de marzo en los puntos de venta habituales.