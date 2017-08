Britney Spears canta en directo para acallar a sus detractores

La cantante Britney Spears ha decidido plantar cara a todos aquellos que critican sus actuaciones por utilizar pistas pregrabadas con su voz, así que ni corta ni perezosa la princesa del pop se marcó el éxito de Bonnie Raitt, Something To Talk About, en directo y dejó boquiabiertos a todos los presentes en su residencia de Las Vegas. Según la prensa del otro lado del charco, esta es la primera vez que la diva musical interpreta un tema sin playback desde su gira Circus en 2009.

Sin embargo, no solo hizo alarde de su capacidad vocal, también llevó a cabo un largo discurso en el destacó sus tiras y aflojas con los medios de comunicación en la etapa más complicada de su vida, cuando se refugió en las adicciones, que derivaron en algún que otro ingreso psiquiátrico. “En un momento, los medios te destrozan y es algo realmente horrible, pero al otro te ponen en la cima del mundo. Soy una chica del sur y me gusta ser honesta, así que démosles a esos hijos de p*** algo de qué hablar”, señaló la artista ante un público entregado.

Esta no es la primera vez que la empresaria de 35 años canta sin playback. El pasado mes de junio le dedicó a su guardaespaldas, Jacob, una versión en vivo de Cumpleaños Feliz durante una actuación en Singapur.