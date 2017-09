Beyoncé cumple 36 años en el mejor momento de su vida

Beyoncé está de celebración y es que la cantante estadounidense celebra hoy 4 de septiembre su 36 cumpleaños. Un día marcado seguro por el dulce momento que está viviendo la diva gracias al nacimiento de sus mellizos.

36 son las velas que sopla la intérprete de Singles Ladies, una mujer que se autodenomina “feminista contemporánea” y que se ha consagrado como una de las artistas más influyentes del mundo.

Y no es para menos, ya que por más de 18 años Beyoncé no solo se ha dedicado a la música, sino que, además, ha destacado como bailarina, actriz, compositora, productora discográfica, modelo, diseñadora de moda y empresaria. Quizá esa vida multidisciplinaria fue lo que atrapó a su esposo, el rapero Jay Z, con quien además de los mellizos, tiene otra hija: Blue Ivy Carter.

“Queen B” se caracteriza por sus espectáculos llenos de energía, cuantiosos bailes y sobre todo mucha actitud. Y por supuesto, la celebración no va a ser menos. Estamos seguros que tanto la cantante como los invitados compartirán con todos sus fans en las redes sociales los momentos tan especiales que vivirán durante la fiesta.