Bella Hadid empieza el año protagonizando una lujosa campaña

Bella Hadid ha formado parte del exclusivo grupo de modelos que han desfilado para Victoria’s Secret el pasado diciembre, también se ha subido a la pasarela de las firmas más exclusivas del mundo. No cabe duda de que el 2016 ha sido el año de la hermana pequeña de Gigi Hadid. Y si el 2016 ha sido bueno, el 2017 parece mejor.

La modelo ha arrancado el nuevo año con un gran proyecto, la campaña de Fendi para la que posó frente al objetivo de Karl Lagerfeld y ya lo ha compartido en las redes sociales porque con lo que no se cuenta parece que no ha existido.

“Un sueño hecho realidad para empezar el año”, escribió en su cuenta de Instagram sobre la campaña primavera verano que la firma de la que también es director creativo Karl Lagerfeld.

En una de las fotografías, Bella aparece con un vestido metálico floral, gafas de sol cuadradas y un bolsa de color rosa que será, sin duda, el nuevo objeto de deseo fashionista en los próximos meses. En la otra, un top blanco de rayas con falda brocada y botas, aunque lo más llamativo de la foto es su peinado, como si se tratara de una muñeca manga.

Esta no es la primera vez que Bella ha trabajado mano a mano con Karl Lagerfeld. El jefe creativo de Chanel le dio la oportunidad de desfilar para él el invierno pasado en el Métiers d’Art. ¡Y todavía quedan 12 meses por delante!