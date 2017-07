Belén Esteban confirma la llamada de Jesulín a su hija Andrea

Belén Esteban vivió este pasado jueves 20 de julio uno de los días más especial y difíciles de su vida. La colaboradora veía como su hija Andrea entraba en la mayoría de edad, un hecho que la convertía en el personaje más buscado de la crónica social. La propia Esteban confirmaba que Jesulín había llamado a su hija pero aún así aseguraba que no iba a hablar más del tema porque Andrea no quería.

Aunque Belén admite su parte del culpa en lo referente al interés mediático que genera su hija, pide respeto para ella ya que no desea formar parte de la televisión. Andrea prefiere continuar con sus estudios fuera de nuestro país y ser una persona completamente anónima. Este jueves, la joven disfrutó de una fiesta de cumpleaños en la discoteca Kapital donde estuvo rodeada de su familia y amigos.

CHANCE: Un día feliz y uno de tus días más temidos, tu niña cumple 18 años.

Belén Esteban: Ella me ha pedido no hablar, yo lo respeto, os doy las gracias, ha sido una locura el salir de casa pero bueno.



BELÉN ESTEBAN: “ELLA YA TIENE SUS IDEAS Y TIENE CLARO QUE QUIERE ESTUDIAR”



CH: ¿Cómo está ella?

B.E: Ella está bien, con sus amigos y bien.

CH: ¿Alguna sorpresa para ella?

B.E: Ha habido sorpresas pero no te voy a decir cual, claro.

CH: Se ha hablado de Justin Bieber.

B.E: No voy a decir nada de verdad. Ella no quiere.

CH: Ha recibido una visita muy especial.

B.E: No voy a decir nada, se ha acabado, ella me lo ha pedido y lo tengo que hacer.

CH: Llevas muchos años expuesta a los medios, ¿No crees que es mejor darle normalidad a que tu hija cumple 18, que se deja ver?

B.E: No, pero no va a posar. Ella no quiere.

CH: ¿Qué ha dicho cuando ha visto tantos medios?

B.E: Pues ella estaba muy ilusionada por su fiesta.

CH: ¿Tú como lo has vivido?

B.E: Estoy bien, no he visto nada, entiendo que ahora se hable, que la sigan, yo lo único que tengo que decir es que puede ser que yo tenga culpa pero ella ya tiene sus ideas y tiene claro que quiere estudiar, una niña normal, que pueda coger el metro y el autobús, siempre me lo dice y lo que quiero es que ella sea feliz. Entiendo que si se quisiera dedicar a esto pues bien, pero si quiere ser anónima, sé que vosotros vais a estar ahí pero me gustaría que la respetarais.

BELÉN ESTEBAN: “EL CHICO QUE DECÍS ES SU MEJOR AMIGO, NO ES SU NOVIO”

CH: Quiere ser periodista.

B.E: Pero de corazón no.

CH: ¿Su padre le ha llamado?

B.E: Es que no quiere que diga nada.

CH: Me imagino que en un día como hoy es evidente que sí.

B.E: Sí, le ha llamado, pero ya.

CH: ¿Ha venido su novio?

B.E: Es que el chico que decís es su mejor amigo, no es su novio.

CH: Así empieza todo.

B.E: Sí, pero tiene 18 años y no. Ella está con sus amigos, feliz.

CH: ¿Tú lo vas a dar todo hoy también?

B.E: Sí, pero yo los voy a dejar también solos, tendrán que disfrutar.

CH: ¿Esperabas tanta presión mediática?

B.E: Sí, lo sabía, en mi programa me lo habían comunicado así.

CH: ¿Y tu madre?

B.E: Mi hija ha estado 15 días allí con ella, vino antes de ayer y mi madre ya está mayor. Ella dice ‘¿qué hago en Kapital? Bailando reggaetón’.

CH: Nuevo curso en Inglaterra.

B.E: Es que habéis dicho Inglaterra, ella se va fuera. Es por el bien de ella.

CH: ¿Qué le has regalado?

B.E: No quiero hablar de ella que luego me regaña. No lo voy a decir, de verdad. Ha habido varios regalos pero no lo voy a decir.



BELÉN ESTEBAN: “ELLA LO PODRÍA HABER TENIDO MUY FÁCIL EL HACER UNA PORTADA CON SU MADRE Y NO HA QUERIDO”



CH: Esperamos que lo paséis bien.

B.E: Muchas gracias. Es una niña muy normal, ella quiere seguir siéndolo y en la media de lo que podáis yo la podría haber escondido, salir por el garaje de mi casa pero no lo he hecho. Yo quiero que siga siendo la persona anónima que quiere ser. Os agradezco muchísimo que estéis aquí pero me gustaría que ya se acabe.

CH: Siempre ha sido muy educada con nosotros, ¿Tú le das algún consejo en esta nueva etapa?

B.E: Ella me los da a mí.

CH: Pasarlo muy bien.

B.E: Sí, lo vuelvo a repetir. Ella lo podría haber tenido muy fácil para hacer una portada con su madre y no ha querido, creo que ella me lo dice aunque sea una tontería lo del metro y el autobús pero es lo que ella quiere. Aunque su padre sea quien sea y su madre sea quien sea, ella también tiene derecho.

CH: ¿Qué te ha parecido la portada?

B.E: No la he visto.

CH: Salen unas fotos muy bonitas.

B.E: Es que yo soy su madre.