Bebe lanza “Diferentemente iguales” junto a Carlos Jean

La cantante extremeña Bebe acaba de sacar un nuevo tema junto al músico Carlos Jean, “Diferentemente iguales”, en el que su máxima inspiración ha sido la gente de Iberoamérica, su “vitalidad” y su “fuerza”.

Este tema se enmarca en la campaña del mismo nombre lanzada hoy por la Secretaría General Iberoamericana (Segib) para dar mayor visibilidad a los proyecto de cohesión social, conocimiento y cultura que se desarrollan en esa región.

Bebe ha destacado en una entrevista con Efe lo que Iberoamérica tiene en común, “sobre todo en América Latina, la vitalidad, la fuerza bárbara que tiene muchísima gente cuando se quiebran sus países y, de repente, lo reconstruyen con más fuerza, siempre está todo muy a flor de piel”.

Conocida por canciones como “Malo” o “Siempre me quedará”, explica cómo llegó a participar en la campaña que ha presentado hoy junto a la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.

“Me lo contó Carlos Jean y a mi me gustó mucho la idea, sobre todo porque tienes que ponerte a investigar. Cuando haces algo tuyo miras más hacia adentro y cuando es para otro buscas la inspiración en un lugar desde el que tienes que investigar y buscar otras fuentes de inspiración”, cuenta.

Insiste en que es “un trabajo de todos” y en que ella es “un instrumento más” de esta canción que pretende representar a la cooperación iberoamericana, ya que, según dice, “la voz la debe llevar todo el mundo”: “una voz te la apagan rápido, pero muchas no se apagan tan fácilmente”.

“Diferentemente iguales” será la banda sonora de un viaje interactivo a través de los XX programas de cooperación iberoamericana, en los que participan los 22 países de la región formada por América Latina, junto a Andorra, España y Portugal.

En un mapa interactivo donde el usuario podrá ir conociendo estos proyectos de cohesión social, conocimiento y cultura, se podrá añadir instrumentos y sonidos de todos los países a la voz de Bebe y crear así una canción totalmente diferente a la original.

“Es una maravilla, como todas las ideas de Carlos Jean que es un inventor total de emociones y de música, es maravilloso poder hacer algo así porque la canción va a tomar muchísimas dimensiones”, comparte sobre el proyecto que está alojado en la web diferentementeiguales.org

Con casi 15 años de carrera a sus espaldas, cuatro discos y tres películas en su haber, no sabe qué le deparará el futuro más allá de “trabajar en cosas ya empezadas, mucha música y ser la mejor mamá posible”: “ese es mi futuro”, predice con una sonrisa.