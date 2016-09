Avisan a los marinos de que el huracán “Gastón” llega con fuerza a las Azores

El jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ángel Alcazar, advirtió de la fuerza del huracán “Gastón” este fin de semana en el A talán tico que afectará a las Azores y no tocará España, pero pondrá el mar en unas delicadas condiciones para los marinos en esa zona.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, que es el organismo encargado de seguir los ciclones tropicales en el Atlántico norte, informó de que el huracán “Gastón” se desplazó desde ayer hacia la zona marítima de las Azores y que afecta desde hoy al estado de la mar en Azores y en el extremo sur de Altair, aunque no llegará a España. Así lo confirmó Alcazar, que señaló que no va a afectar ni a Canarias ni a la Península Ibérica, ya que “quedará lejos” pero avisó de que lo más importante será en el mar, por lo que afectará sobre todo a los marineros.

En concreto, precisó que durante el fin de semana pasará ligeramente al norte de las islas Azores, de oeste a este, de modo que el viernes comenzó como huracán y hoy se transformará en tormenta tropical. Ya el domingo, cree que es “probable” que se deshaga en su desplazamiento hacia el noreste se introduzca en la zona marítima de Charcot, ya como menor fuerza, como depresión post-tropical.

Además, avisó de que el estado de la mar más adverso se producirá hoy, con vientos de fuerza 10 a 11, que generarán zonas de “mar montañosa” en la mitad norte de la zona marítima de Azores y extremo sur de Altair.

OLAS DE MÁS DE 9 METROS

“Lo más peligroso es para los marinos”, advirtió porque “mar montañosa” significa una altura de oleaje de más de nueve metros. Por ello, considera que será “difícil navegar” en estas zonas, por lo que la Aemet emitió avisos por riesgo a los barcos.

“Seguramente los pesqueros en la zona de Azores no saldrán al mar y los que tengan que hacerlo evitarán ese área hasta el domingo, cuando quedará prácticamente deshecho”, comentó.

Además de olas de más de 9 metros, precisó que los vientos de fuerza 10 y 11 van desde los 100 hasta los 120 kilómetros por hora. Finalmente, indicó que en lo que va de año se registraron, con “Gastón”, siete huracanes en el Atlántico y que el próximo se denominará “Hermine”, ya que se alternan los nombres masculinos y femeninos.