Argentina rumorea con que Messi y Antonella van a por su tercer hijo

Según algunas informaciones de medios argentinos, todo apunta a que Messi y su mujer Antonella podrían estar esperando su tercer hijo. Todavía ninguno de los dos lo ha confirmado pero ¿tendremos pronto noticias de ellos?

Parece que Messi y Antonella han decidido ampliar la familia. Con dos hijos en común y una reciente boda y luna de miel tras muchos años juntos, parece que a la pareja no le puede ir mejor en el terreno personal.

Noelia Antonelli, periodista de El diario de Mariana fue la primera en soltar la bomba. Además, la joven apuntaba a que la mujer de Messi llevaría poco tiempo embarazada puesto que todavía no conocerían el sexo del bebé.

El amor entre Messi y Antonella no tiene fin. Desde hace 21 años que comparten vida, llegando incluso ella a trasladarse a Barcelona desde Argentina para poder estar juntos y formar una familia.