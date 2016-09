El año 2016 está cerca de convertirse en el más caluroso de la historia

El año 2016 va camino de convertirse en el año más caluroso desde que se tiene registro, debido a las temperaturas de los primeros ocho meses del año, que han supuesto nuevos récords en la serie histórica, que comienza en 1880, según la Organización Meteorológica Mundial.

“Hemos sido testigos de un largo período de un calor extraordinario que está destinado a convertirse en la norma”, advirtió el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés), Petteri Taalas.

Taalas avisó de que la organización ha detectado no solamente temperaturas de récord durante los últimos meses, sino también “concentraciones inusualmente altas de dióxido de carbono (CO2)”.

Además, el calentamiento de la masa oceánica está provocando un agravamiento de la situación de las poblaciones de coral.

Según la organización, durante el último mes de agosto se batieron las marcas de temperatura registradas hasta ahora tanto en el Océano Índico como en el Pacífico y en todos los continentes, de acuerdo con los datos de la NASA. Concretamente, la temperatura a nivel mundial fue 0,16 grados centígrados más cálida que el anterior récord para ese mes, alcanzado en agosto de 2014, y 0,98 grados centígrados más cálida que la temperatura media de agosto entre los años 1951 y 1980.

Tanto es así que, junto con el mes anterior, julio, ambos constituyen los meses más calurosos nunca vistos por la comunidad científica. “En lo que va de año todos los récords de temperaturas altas han sido pulverizados”, aseguraron desde WMO.

En total, los datos recogidos durante el último año recogen once meses seguidos en los que se han superado las marcas de altas temperaturas registradas, unas temperaturas que, según el secretario general de la WMO, no suponen una excepción o un caso aislado, sino que se convertirán en las nuevas temperaturas “normales”.