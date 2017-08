Andrew Garfield y Emma Stone se dan una segunda oportunidad

A punto de cumplir dos años del anuncio de su ruptura, Andrew Garfield y Emma Stone estarían dándole una segunda oportunidad a su historia de amor. Según Mirror UK, la oscarizada actriz habría realizado varios viajes a Reino Unido para visitar al actor, que se encuentra embarcado en su último proyecto para la gran pantalla, Angels in America.

“Los sentimientos de Andrew por Emma nunca se suavizaron y ahora ellos se están acercando nuevamente”, dijo una fuente al medio. “Ella ha visto el rodaje varias veces y siempre va al backstage después de verlo. Incluso se han escabullido por la puerta de atrás cogidos de la mano”, añadió. Precisamente, el trabajo del intérprete había sido el motivo por el que la estrella pelirroja decidió dar por finiquitado su romance.

La pareja inició su relato de amor durante el rodaje de The Amazing Spider-Man en el año 2010. Cinco años después, en octubre de 2015, Stone tomó la iniciativa y decidió finiquitar “definitivamente” el noviazgo. Garfield se volcó con el rodaje de Silence, cinta de Martin Scorsese, tanto que se mudó a Taiwán y perdió 18 kilos. “Andrew ha estado en un lugar oscuro durante meses, metiéndose en el papel. No ha sido el mejor novio”, dijo un informador.

Aunque Emma entendió la vocación de su pareja, fue muy consciente de que la dedicación profesional de ambos hacía imposible que la relación avanzara. Ahora aquellos motivos siguen presentes, pero los tortolitos parecen haber aprendido a vivir con unas agendas complicadas. No hay nada que el amor no supere...