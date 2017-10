Almudena Grandes | “No hay una inspiración mayor que la de Clara Stauffer, criminal de guerra”

La escritora Almudena Grandes presentó ayer en el salón de actos de la UNED de A Coruña la nueva edición de “La creación literaria y sus autores: XIV Encuentros con escritores”. La sesión inaugural aprovechó la presencia de la autora para repasar su trayectoria vital y literaria y comentar su última novela, “Los pacientes del doctor García”.

¿En qué o quién se inspiró al escribir “Los pacientes del doctor García”?

No hay una inspiración concreta más allá de Clara Stauffer, que fue la dirigente de esta red de evasión por la que escaparon tantos criminales de guerra a través de España. Este ha sido un poco el motor y el impulso para escribir la novela.



¿Por qué tres personajes para contar esta historia?

Al principio creía que iban a ser solo dos, porque pensé que iba a ser una historia entre amigos. Luego me di cuenta que para conseguir infiltrar a un agente de la república en el exilio, en la red de Stauffer, necesitaba que suplantara una identidad, creando así la tercera.

¿Hay algo diferente en esta obra que la haga diferente de las demás que acumula en su carrera?

Sí. Todas las novelas de la serie cuentan la resistencia contra la dictadura desde puntos de vista distintos, y eso hace que este libro sea diferente. Nunca antes había escrito una novela de espías. Todas son novelas políticas, pero quizá esta sea la que más. Tampoco había escrito un libro de intriga con tanta expectación, donde la trama estuviera tan tensada por el suspense.

¿Hay alguna historia real detrás de esta historia?

Hay muchas. La principal es la de la trama de Stauffer, pero hay otras como la de Norman Bethune, un investigador científico canadiense, que fue el que descubrió que se podían hacer transfusiones de sangre con sangre refrigerada, decidiendo venir de Canadá a Madrid. También está la historia de dos estudiantes que en el año 46 tuvieron un plan para tomar Madrid. Hay muchas anécdotas reales en el libro.

¿Cómo fue el proceso de creación de la novela?

Fue un libro muy complicado y muy extenso. La trama sale mucho al extranjero, extendiéndose por el mundo. También al tratarse de historias y personajes clandestinos hay muy poca documentación que esté al alcance o sea fácil de conseguir. Ha sido un desafío muy grande porque he tenido que construir un criminal de guerra, haciéndole partícipe en una masacre.

¿Planificó la historia de este libro al detalle antes de escribirla o la dejó surgir sobre la marcha?

Tengo un sistema de trabajo que es siempre igual. Empiezo a escribir las novelas en un cuaderno en donde desarrollo la historia con la trama y los personajes, y en el que decido la estructura del libro. Tengo una lista de capítulos que tienen el “qué” de la novela. La mezcla de realidad y ficción la resuelvo antes en papel.

¿Cuánto tiempo le ha llevado escribir esta obra?

La novela la empecé en el verano del 2013, así que han sido cuatro años.

¿Se queda con la novela erótica o con la histórica?

Yo me quedo con la indefinición de géneros. Me gusta escribir libros que son difíciles de clasificar, que son de muchos géneros a la vez.

Como otras obras anteriores, ¿le gustaría ver “Los pacientes del doctor García” en la gran pantalla?

En el cine no, porque es una novela muy larga. Si hicieran una película tendrían que renunciar a contar gran parte de la novela y no sé si me gustaría la selección que harían, sería una fuente de inquietud. Hay un proyecto sin confirmar pensado para hacer una serie de televisión, que es algo que me gusta más, porque la estructura para televisión es más amplia y es más parecida a la de la novela.