Alfonso de la Vega | “Tergiversar y ningunear los mitos ha provocado el embrutecimiento de la sociedad”

Ingeniero agrónomo y exasesor del Ministerio de Economía y Hacienda en materia de energía y medio ambiente, el escritor Alfonso de la Vega presenta esta tarde (20.00 horas) en la librería Arenas su última obra, “Buda, Parsifal y el Grial”, acto en el que lo acompañarán el abogado Francisco Fernández Tarrío y el editor Juan Mariñas.

Presenta “Buda, Parsifal y el Grial” esta tarde en Arenas. ¿Qué trata en él?

Es una investigación que comencé hace tiempo, quizá hace 30 años, y que forma parte de una tetralogía en la que antes hablé del entierro del señor de Orgaz, El Quijote y “La flauta mágica”. En este nuevo libro trato de combinar el mito del Grial, la ópera de Wagner “Parsifal”, que creo que es la versión más sublime que se ha hecho sobre este mito, Schopenhauer y el budismo tántrico, con la intención de hacer ver que existen muchas similitudes entre ellos, más allá de las diferencias en las culturas y las épocas.



¿Qué tiene que ver el Grial con Wagner y el budismo?

Tienen un leitmotiv y es la visión del nirvana, de la cosa en sí, el mundo de la voluntad. Todo tiene que ver con superar el sufrimiento.

Pretende aportar una nueva visión sobre un mito tratado en muchas ocasiones.

Claro, no tendría sentido escribir otro libro sobre el Grial de “corta y pega”, sino que busco aportar una visión original de las tradiciones con sus sensibilidades estéticas y filosóficas. El Grial es un mundo muy complejo y hacer un libro sobre él al uso implicaría una dinámica enciclopédica que no tiene sentido. ¿Qué es lo que en el fondo se expresa en las obras de arte? Ser mejores, comprender mejor el mundo y buscar nuestro propio Grial. El budismo también es un tema complejo pero al final la cultura es universal y se habla de lo mismo, de lograr lo que cada uno considere su Grial.

Defiende la idea de tender puentes entre Oriente y Occidente.

En todos los ámbitos. Estamos sufriendo un proceso preocupante de uniformización, la globalización está acabando con las culturas propias, con aquello que te ayuda a comprenderte a ti mismo.

¿Están olvidados los mitos y los clásicos literarios?

Completamente olvidados. Para Ortega y Gasset los mitos eran enemigos de la verdad, pero esa no es la idea original del mito, sino que se trata de una transmisión de verdades psicológicas. Más allá de que Parsifal exista o no, está intentando explicar que hay una realidad espiritual que debemos buscar. El Grial lo tenemos cada uno de nosotros. Actualmente tenemos un gran problema y es que se han tergiversado y ninguneado los mitos, que transmitían una serie de conocimientos. Cuando intentan cargarse eso, porque creo que se trata de algo premeditado y no puro azar, están embruteciendo a la sociedad y privándola de su naturaleza.

¿Falta respeto a la tradición?

Hay partes de los mitos que se escapan a la razón, aspectos inefables que componen una sociedad. Con esta nueva obra intento animar al lector a que medite y reflexione para lograr encontrar su condición como persona. Es lo que transmitiré esta tarde al público.

Urge un cambio de rumbo en la sociedad.

Creo que la cultura es la forma de encontrarse a uno mismo y de divertirse sin embrutecerse, algo que hoy en día no está muy arraigado.

Lo acompañarán esta tarde Francisco Fernández Tarrío y Juan Mariñas.

Para mí es todo un honor. Francisco Fernández es un hombre pro derechos civiles de los que ya no quedan y Juan Mariñas, tal y como está la cultura actual, sigue apoyando cosas más allá de lo que el sistema patrocina, lo cual tiene mucho mérito y es de agradecer enormemente. l