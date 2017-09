El alcalde de La Laguna aparta del equipo de gobierno al edil machista

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de Coalición Canaria, decidió ayer destituir de sus funciones en el equipo de gobierno al concejal del PSOE Zebenzuí González, al que su partido suspendió de militancia por sus comentarios machistas en WhatsApp.

Esta decisión se produce por una petición en ese sentido de la portavoz del grupo municipal del PSOE, Mónica Martín, pero también “por convicción personal”, dijo el alcalde en rueda prensa.

El alcalde tomó esta decisión tras publicarse en el periódico digital CanariasAhora unos comentarios de Zebenzuí González en los que presumía de “follar” con empleadas que “enchufa” en el Ayuntamiento.

Zebenzuí González, quien anunció que no va a dimitir como concejal y a quien el PSOE no le reclamó el acta, era hasta ayer el edil responsable de sanidad, mercados, medio ambiente, cementerios, playas y piscinas.

Investigación

El alcalde anunció también que la próxima semana se va a abrir “un línea de información” sobre las contrataciones realizadas “en un pasado inmediato” en

el ayuntamiento.

“La dignidad de las trabajadoras del Ayuntamiento de La Laguna no puede estar en cuestión y no vamos a tolerar ni una sombra de duda sobre la profesionalidad y honestidad del personal funcionario y laboral”, subrayó.

Para ello, convocará a la junta de portavoces, a la concejal del área y al comité de empresa, y hablará con todos los grupos.

Díaz reiteró que condena los comentarios del concejal, que son “reprobables e intolerables”, porque atentan contra la dignidad de las mujeres, y la exigencia a los cargos públicos debe

ser máxima, dijo.

Pero también denunció “el brutal clima de linchamiento que se desató” en algunas formaciones políticas, medios de comunicación y redes sociales. “Es compatible la crítica con el rechazo a la lapidación moral en el espacio publico”, consideró.

José Alberto Díaz señaló que tomó estas decisiones “para defender la imagen del Ayuntamiento, materializar el rechazo y la condena a comportamientos machistas y garantizar la gobernabilidad del municipio”.

El alcalde aseguró que el edil no fue depuesto de inmediato ya que él actúa desde la reflexión, recabando toda la información disponible y escuchando a todos. l