Abstract Artimus se presenta el viernes en la sala Mardi Gras con "The City Arrives"

Abstract Artimus se pasará el viernes por la sala Mardi Gras. El músico y compositor norteamericano reside en Nueva York desde hace más de una década, pero es original de Jacksonville (Florida), donde se nutrió del rock and roll más salvaje desde la cuna.

Fue su padre quien le metió el género en vena al ser batería de Jimmie Van Zant, así que sus primeros años de vida los pasó entre escenarios y camerinos, girando con su familia por todo el país para formar más adelante su propia banda de rock, que pronto tuvo repercusión. Se llamaba Fry Cook y con ella, llegaría a tocar con Gwar. Sin embargo, se disolvió en 2006 tras diez años de directos y un EP en la guantera.

El músico creó entonces su alter-ego como one-man-band: Abstract Artimus, con el que llega al local de Monte Alto, rodeado de otros profesionales y con el que no para de dar vueltas por el mundo y grabar discos. En 2009, y después de lanzar al mercado “God is Man”, reunió una formación para embarcarse en una larga gira por Europa, Estados Unidos y Canadá, donde también tocó solo.

En los últimos años, España es una tierra grata para su propuesta. El artista no escatima y derrocha energía y actitud allí por donde va. Y si en 2012 recorrió el viejo continente sin compañía, Abstract Artimus ofreció dos tours más desde entonces junto a músicos como Alex Izquierdo, de Ángel Stanich Band; Jave Ryjlen, de Idealipsticks; Pable Tombstone, de Harla Horror o Hula Baby; o Javier Vielba, de Arizona Baby y Corizonas.

Este último fue también el productor de “The City Arrives”, el nuevo álbum que el músico presentará este fin de semana en la ciudad.

CUAC FM

La programación se completará el sábado con la batalla Bandas CUAC FM entre Tomaccos y Cristosaurio, ambas de Madrid. La radio comunitaria continúa con su apuesta por darle un empujón a los grupos que buscan un hueco en la escena nacional y organiza la XIX edición de su concurso. Durante el Festival Noroeste Estrella Galicia actuaron cuatro bandas gallegas y el sábado lo harán dos procedentes de la capital, de estilos diferenciados pero que aseguran diversión y espectáculo.

Porque los lunes también están hechos para el rock and roll, el local no descansa y ofrece la puesta en escena a las 21.00 horas de los australianos The Volcanics, que presentan un estilo sin aditivos, inspirados por bandas locales como The Victims y The Scientists así como por The Stooges, MC5 y AC/DC. Su directo crudo hizo pareja con el de grupos como Jon Spencer Blues Explosion o The Hellacopters.