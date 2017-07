El yerno de Trump niega cualquier negligencia en su relación con Rusia

El yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, negó ayer ante el Senado cualquier negligencia en sus contactos con rusos el año pasado, dijo que no tiene “nada que esconder” y también arremetió contra quienes sugieren que su suegro ganó las elecciones con la ayuda de Moscú.

Kushner es la persona con mayor influencia sobre Trump de entre aquellos que están siendo investigados por el FBI y el Congreso por sus contactos con el Kremlin durante la campaña electoral y el período de transición, y ayer compareció ante el comité de Inteligencia del Senado para tratar de limpiar su nombre. “No cometí actos de colusión (pacto ilegal para dañar a un tercero) con Rusia, ni sé de nadie más en la campaña que lo hiciera”, dijo Kushner ante la prensa en la Casa Blanca, en la que resumió su testimonio ante el Senado.



Transparencia

“No mantuve contactos inapropiados. No he dependido de fondos rusos para financiar mis actividades empresariales, y he sido totalmente transparente al proporcionar la información solicitada” por el FBI y el Congreso, añadió Kushner.

El yerno de Trump defendió que su suegro ganó las elecciones porque “tenía un mensaje mejor y dirigió una campaña mejor” que los demócratas, y dijo que “sugerir otra cosa ridiculiza a los que votaron por él” en las elecciones presidenciales de 2016.

A primera hora de la mañana, Kushner distribuyó a la prensa la declaración de once páginas que se disponía a leer ante el Senado.

En ella, Kushner intentó minimizar su implicación en el encuentro que mantuvo en el mes de junio de 2016 con una abogada rusa y otras seis personas, entre ellas el hijo mayor de Trump, Donald Jr., quien esperaba obtener allí información dañina sobre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton, algo que finalmente no ocurrió.

Kushner afirmó ayer que no leyó la cadena de correos electrónicos que le reenvió Donald Jr. al pedirle que le acompañara al encuentro, y que ni siquiera sabía con quién iban a reunirse, por lo que no era consciente de la promesa sobre información relativa a Hillary Clinton.

“Cuando llegué, la abogada rusa estaba hablando sobre un veto a las adopciones en Estados Unidos de niños rusos. No tenía ni idea de por qué se estaba hablando de ese tema y decidí rápidamente que estaba perdiendo el tiempo en esa reunión”, explicó Kushner. A los diez minutos, Kushner escribió a su asistente y le pidió llamarle al móvil para tener una excusa y poder irse de la cita.

En su declaración, Kushner se comprometió a cooperar con las investigaciones sobre Rusia porque, aseguró, no tiene “nada que ocultar”, y describió sus contactos con personas conectadas con el Kremlin.

“Los documentos que les proporciono demostrarán que tuve, quizá, cuatro contactos con representantes rusos dentro de los miles que sostuve durante la campaña y la transición, de los cuales ninguno tuvo un impacto en las elecciones y ninguno fue particularmente memorable”, destacó Kushner.