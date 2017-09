Víctimas y activistas denuncian ante la OEA la “tortura sistemática” del régimen de Maduro

Víctimas y activistas denunciaron hoy ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la “tortura sistemática” del Gobierno de Nicolás Maduro a los detenidos por motivos políticos, en la primera audiencia sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

“Estoy aquí para que se haga justicia, porque sé que nada va a devolverle la vida y para que su nombre quede limpio como ese gran ser humano que fue”, se presentó la venezolana Johanna Aguirre, que perdió a su marido, José Alejandro Márquez.

Muerto por una paliza

En su camiseta aparecía el rostro estampado de su esposo y en su voz el temblor al recordar los duros tres días que pasaron entre su detención por la Guardia Nacional de Venezuela y su muerte por traumatismo craneoencefálico en una clínica privada.

Márquez, ingeniero, participaba en una protesta antigubernamental cuando un agente le pidió que le entregara el teléfono móvil con el que estaba grabando la actuación policial. Él se negó y en su huida corriendo se cayó, tras lo cual le detuvieron.

“Fue golpeado brutalmente, los golpes fueron los que ocasionaron su muerte y no una caída como se trataba de hacer ver en la autopsia inicial”, relató Aguirre al término de la primera de las audiencias con las que la OEA determinará si hay fundamento para denunciar al Gobierno ante la Corte Penal Internacional.

Su testimonio fue el más emotivo de los cuatro que se presentaron ayer ante el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, nombrado en julio pasado como asesor especial para crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

“La presencia de las víctimas es fundamental. Detrás de cada cifra, de cada caso citado, hay una tragedia humana, una vida, una familia con cicatrices profundas que no se borran”, defendió en su exposición Francisco Márquez, activista del partido opositor Voluntad Popular.

“Me dijeron que Voluntad Popular era una organización fascista y terrorista. Me metieron en una mazmorra pútrida, me dio dengue tuve que presenciar torturas y si lo que están escuchando les desagrada multipliquen eso por miles”, dijo, para subrayar que “en este momento mismo se está torturando en Venezuela”.

En una intervención más técnica, el coordinador internacional de la ONG venezolana Foro Penal, Julio Henríquez, explicó cómo contabilizan el número de presos políticos –676 según su último balance–, una lista que avala la Secretaría General de la OEA.

“Hay tres grupos, los que quieren sacar de la política; el más amplio, el de quienes buscan ejercer sus derechos civiles y políticos, y un tercero, para justificar la narrativa y propaganda”, explicó.

Preguntado por Ocampo acerca de quiénes son los autores de las torturas que denuncia en esas detenciones, Henríquez aseguró que “son víctimas directas de cuerpos de seguridad del Estado o de civiles armados”. l