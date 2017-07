La UE exige al Reino Unido mayor claridad en su posición sobre la factura del Brexit

El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, pidió ayer a su contraparte británica, el ministro para el Brexit, David Davis, mayor “claridad” en sus líneas rojas para pactar la salida del Reino Unido del bloque, sobre todo en cuanto a la factura que deberá pagar por abandonar el club comunitario, tras una semana de negociaciones en Bruselas.

“Como ya le he dicho a Davis, es indispensable que el Reino Unido aclare su posición para poder negociar y lograr avances suficientes sobre este dossier financiero, que es indisociable de los otros expedientes de salida”, resumió Barnier en una rueda de prensa ofrecida junto a Davis al término de las reuniones.

La semana anterior a la ronda, Londres dio un paso en esa dirección al asumir que tiene “obligaciones” financieras con la UE como Estado miembro, pero desde entonces no han añadido “nada nuevo” a la discusión, según fuentes europeas. “No es posible tener una discusión seria sobre la factura mientras no haya claridad en su posición”, insistieron las fuentes. Preguntado en la rueda de prensa, Davis eludió en dos ocasiones responder a si el Gobierno de Theresa May admite que sea cual sea el acuerdo en lo financiero, implicará un saldo neto a favor de la Unión Europea.

Sí concedió Davis que existen “obligaciones de los unos con los otros” sobre las que, según dijo, han hablado de manera “robusta y constructiva”. Sobre los derechos que asistirán a los ciudadanos europeos en el Reino Unido, la necesidad de darles certeza jurídica es un interés compartido por las partes, según declaró Davis, aunque “tengamos visiones distintas de cómo hacerlo”.

En este punto, Londres expuso una posición de salida más detallada, que promete “intentar” garantizar a los europeos los mismos derechos que los que tienen los británicos, aunque también es vista como insuficiente por parte de Bruselas.

Por otro lado, los negociadores de Bruselas y Londres se refirieron también a la situación de Irlanda e Irlanda del Norte.

“Ambas partes siguen comprometidas con los Acuerdos del Viernes Santo y con alcanzar una solución flexible e imaginativa para abordar circunstancias únicas sobre las fronteras”, dijo el negociador británico.