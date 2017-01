Trump promete un informe sobre los ciberataques de Rusia en 90 días

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que su equipo realizará en el plazo de 90 días un informe sobre los ciberataques procedentes de Rusia, al tiempo que aseguró que el FBI no debería haber dejado a Hillary Clinton ser candidata presidencial porque era “culpable”. “Hechos totalmente inventados por parte de agentes políticos depravados, tanto demócratas como republicanos. ¡Son noticias falsas! Rusia dice que no hay nada”, aseguró el próximo presidente de EEUU, en su primer mensaje publicado en Twitter ayer por la mañana.

Trump dijo que el informe sobre la supuesta información comprometedora que tendría Rusia sobre él fue “probablemente” filtrado por la “Inteligencia” estadounidense, “incluso sabiendo que no había ninguna prueba y que no la habrá”. “Mi gente tendrá un informe completo sobre el hackeo en 90 días”, dijo.

El magnate neoyorquino también se refirió a Hillary Clinton y dijo que el FBI nunca debería haberle permitido ser candidata presidencial porque era “culpable” de los hechos que se le atribuían. “¿De qué se queja la gente de Hillary Clinton con respecto al FBI?. Según la información que tenía, a ella no debería habérsele permitido nunca ser candidata, es culpable como el infierno. Fueron muy amables con ella”, señaló.

Mientras, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se desvinculó ayer, en nombre de su Gobierno, de la figura de Christopher Steele, el exespía del MI6 que supuestamente filtró un dossier no verificado sobre conexiones entre el presidente electo de EEUU y Rusia.

“Quiero dejar absolutamente claro que el individuo que ha producido este informe no trabaja para el Gobierno británico desde hace años”, dijo May. Steele, quien en su momento ejerció como espía en Rusia bajo cobertura diplomática, se encuentra en paradero desconocido y no se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, miembros de los servicios de Inteligencia estadounidenses advirtieron a las autoridades israelíes, de manera implícita y a puerta cerrada, de que cualquier información de alto secreto que Israel entregara en un futuro a Trump podría acabar filtrada a Rusia o a Irán.

Oficiales israelíes y estadounidenses declararon su incomodidad ante los últimos informes que relacionan a Trump y a sus asociados con las autoridades rusas y, de manera indirecta, con Irán, aliado de Moscú.

Por su parte, el Gobierno mexicano anunció un cambio en su Embajada de Estados Unidos que se hará efectivo pocos días después de que tome las riendas de la Casa Blanca el magnate Donald Trump, que ha prometido construir un muro en la frontera común y que sea México quien asuma los costes.

De este modo, el actual embajador mexicano en Washington, Carlos Manuel Sada Solana, pasará a ser viceministro de Exteriores para América del Norte, y su actual puesto lo ocupará el actual director del Banco de Desarrollo para América del Norte (BDAN), Gerónimo Gutiérrez Fernández. n