Trump implica más a fondo a EEUU en la guerra de Afganistán con un aumento de las tropas

El presidente de EEUU, Donald Trump, puso ayer el consejo de sus generales por encima de sus propios impulsos al anunciar que el país seguirá implicado en la guerra más larga de su historia, la de Afganistán, y lo hará con un aumento no especificado de tropas y sin plazos para su retirada.

En un esperado discurso, el líder que durante años abogó por una “rápida retirada” para dejar de “gastar el dinero” en un país remoto optó por escuchar al Pentágono, que presionó por reforzar las tropas de EEUU para contrarrestar los avances de los talibanes que aún asedian Afganistán tras casi 16 años de contienda.

“Mi instinto original era retirarnos. Y en general, me gusta seguir mis instintos. Pero toda mi vida he escuchado que las decisiones son muy diferentes cuando te sientas en el Despacho Oval”, dijo Trump en un discurso a la nación desde la base militar de Fort Myer (Virginia).

Aunque Trump no precisó el número de tropas que enviará, fuentes del Congreso citadas por los medios de comunicación apuntan a que serán alrededor de 4.000 los militares que engrosarán las filas estadounidenses en el país asiático, donde ya hay destinados unos 8.400 soldados.

El mandatario dijo que prefería mantener en secreto algunos aspectos de su plan, como el número de tropas o los plazos de la operación militar, porque considera “contraproducente” anunciarlos “con antelación”, algo que a su juicio da ventaja al enemigo.



Compromiso

No obstante, el secretario de Defensa de EEUU, James Mattis, confirmó que habrá un incremento de soldados, al asegurar que “varios” países aliados de la OTAN “también se han comprometido a aumentar su número de tropas” en Afganistán.

Por su parte, el Gobierno afgano celebró el anuncio del presidente Donald Trump, mientras que los talibanes amenazaron con convertir el país en un “cementerio” para Estados Unidos. Tanto el presidente afgano, Ashraf Gani, como el jefe del Ejecutivo, Abdulá Abdulá, agradecieron el envío de más tropas.

Y los talibanes, lejos de amedrentarse, advirtieron a Trump de que Afganistán se convertirá en el “cementerio” de Estados Unidos. “Si los estadounidenses no retiran sus fuerzas de Afganistán, no está lejos el día en que Afganistán se convertirá en el cementerio del siglo XXI del imperio estadounidense”, indicó el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid. Dejó claro que la “liberación del territorio afgano” actualmente invadido supone una obligación religiosa y moral para los afganos, que continuarán con la “yihad” o guerra santa hasta que el último soldado estadounidense abandone el país.