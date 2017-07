Trump se atribuye poder “absoluto” para perdonar crímenes en la trama electoral rusa, incluso a sí mimo

El presidente estadounidense, Donald Trump, recordó ayer que como presidente de Estados Unidos tiene la “competencia absoluta” de perdonar delitos tras las especulaciones desatadas por la información publicada el pasado jueves por la que Trump había pedido un estudio jurídico para perdonar a sus colaboradores, familiares e incluso a él mismo por presuntos delitos cometidos por la implicación de Rusia en la campaña electoral que le llevó a la presidencia de EEUU.

“Todos estamos de acuerdo en que el presidente estadounidense tiene la competencia absoluta para perdonar, pero ¿por qué solo pensamos en ello cuando el único delito hasta ahora son las filtraciones en nuestra contra?”, afirmó. Así, Trump considera que no es necesario utilizar este privilegio presidencial del perdón, pero tampoco lo descarta.

Los presidentes estadounidenses tienen la capacidad de perdonar a otros por delitos federales, pero los juristas expertos debaten si se podría perdonar a sí mismo. El hecho de que Trump haya utilizado la palabra “competencia absoluta” da a entender que no contempla límites a esa capacidad.

El pasado jueves, el periódico estadounidense “The Washington Post” publicó que el presidente y sus asesores trataron sobre los perdones presidenciales durante una reunión para tratar la investigación abierta por el fiscal general Jeff Sessions sobre la injerencia rusa en la campaña electoral y la implicación o connivencia de la campaña de Trump.



Reuniones con el embajador

También ayer, Trump respondió a un artículo de ‘The Washington Post” en el que se señalaba que Sessions podría haber tratado sobre la campaña con el embajador ruso, Sergei I. Kisliak, pese a haberlo negado en público. El periódico se refiere en la noticia a comunicaciones interceptadas entre Kiskiak y su oficina de Moscú.

“Otra filtración de inteligencia del Amazon Washington Post. Esta vez contra el fiscal general Jeff Sessions. ¡Estas filtraciones ilegales, como la de Comey, deben parar!”, señaló Trump en su tuit.

El presidente asimila la información del “The Washington Post” –propiedad de Jeff Bezos, fundador de Amazon– con la filtración por parte de Comey –exdirector del FBI tras ser destituido por Trump– sobre una conversación que tuvo con el presidente. Comey asegura que el memorándum sobre la conversación no era secreto, así que no hizo nada ilegal al publicar el artículo.



Presiones a Paul Manafort

Los investigadores estadounidenses sobre la presunta cooperación entre la campaña electoral del presidente estadounidense y Rusia están ejerciendo presión sobre su antiguo jefe del equipo electoral, Paul Manafort, para que confiese todo lo que sabe a cambio de soslayar en parte las pesquisas sobre su persona por supuesto lavado de dinero.

Entre 2006 y 2013, Manafort compró tres pisos en Nueva York, uno de ellas en la Trump Tower, que pagó íntegramente para luego hipotecarlos en una maniobra habitualmente empleada para ocultar fondos ilegales.