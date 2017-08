Trump amenazó a Peña Nieto para que dejase de decir que México no pagará el muro

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, con adoptar medidas contra el país iberoamericano si no dejaba de decir en público que no pagará el muro que el magnate neoyorquino quiere construir en la frontera común, durante la primera conversación telefónica que tuvieron, el 27 de enero, según “The Washington Post”.

“Los dos tenemos un problema político con esto”, dijo Trump. “Mi gente dice ‘México pagará por el muro’ y tu gente probablemente dirá algo similar pero en un idioma algo distinto”, añadió. “Deberíamos decir los dos ‘lo resolveremos’. De una forma u otra lo haremos. En lugar de que sigas diciendo ‘no pagaremos’. No puedes seguir diciendo eso a la prensa porque la prensa va con ello y no puedo vivir con esto”, le indicó. El líder mexicano, por su parte, respondió que la posición de su Gobierno era y seguiría siendo “firme”. “México no pagará”, recalcó. “Tiene que ver con la dignidad de México”, espetó. Ante esto, Trump amenazó con impuestos fronterizos, gravar las importaciones y bloquear las remesas.

Por otro lado, el presidente estadounidense advirtió ayer de que la relación de su país con Rusia “está en uno de sus niveles más bajos y es muy peligrosa”, un día después de firmar con recelo una ley de sanciones a Moscú aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso, al que culpa de la situación. “Pueden agradecérselo al Congreso, la misma gente que ni siquiera es capaz de darnos la reforma sanitaria”, dijo Trump. l