Trump acepta ahora que Rusia hackeó los ordenadores del partido de su rival política

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, “ha aceptado” las conclusiones alcanzadas por los servicios de Inteligencia nacionales sobre una posible injerencia rusa en las elecciones estadounidenses y podría tomar medidas de represalia en un futuro, según el expresidente del órgano ejecutivo del Partido Republicano y futuro jefe de Gabinete de Trump, Reince Priebus.

Trump “acepta el hecho de que este caso particular”, declaró Priebus en referencia al ataque informático contra los ordenadores del Comité Nacional del Partido Demócrata, “ha tenido su origen desde entidades rusas”.

“Creo que acepta los resultados y no niega que hay entidades rusas detrás de estos hackeos”, añadió, antes de acusar al Partido Demócrata de incumplir las medidas de seguridad necesarias para evitar este ataque.

“No tenían defensas, no tenían formación suficiente y permitieron que gobiernos extranjeros entraran en su sistema” informático, declaró.

Se trata de la primera declaración en este sentido formulada por un alto oficial de la futura Administración Trump, en un giro a los comentarios previos formulados por el presidente electo, quien rechazaba la intervención de Rusia y acusaba en su lugar a sus oponentes políticos.

Mientras, los máximos representantes republicano y demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes y Adam Schiff, cuestionaron la posibilidad de que Rusia sea un aliado de Estados Unidos, como pretende Trump.

Nunes reconoció que le gustaría que hubiera una amistad ruso-estadounidense, pero dudó de que sea posible. “No sé si es posible. He advertido a esta Administración que sea cautelosa con Putin, que sigue siendo un actor negativo”, apuntó.

Mientras, el portavoz demócrata en la Comisión, Adam Schiff, calificó de “alarmante” las intenciones de Trump de “llevarse bien” con Putin. “No es realista y necesitamos tener claro qué quieren los rusos”, señaló.

Por otro lado, Trump defendió en una serie de comentarios su postura cercana a Rusia y señaló que solo “gente estúpida” cree que es negativo mantener una buena relación con Moscú.

“Mantener una buena relación con Rusia es algo bueno, no algo malo. Solo la gente estúpida, o los tontos, pueden pensar que es algo negativo”, señaló el mandatario electo.

“Tenemos suficientes problemas en todo el mundo, cuando sea presidente Rusia nos respetará mucho más que ahora y ambos países, quizás, trabajaremos juntos para resolver alguno de los grandes problemas que vive el mundo”, publicó Trump en su perfil de Twitter.

Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos concluyeron que el presidente ruso, Vladimir Putin, “ordenó” una campaña que incluyó ciberataques contra instituciones estadounidenses con el objetivo de “ayudar” a Trump a imponerse en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre. Así aparece en un informe parcialmente desclasificado que vio la luz este viernes, poco después de que Trump se reuniese con representantes de la Inteligencia para discutir la posible implicación rusa en los últimos comicios.

“Concluimos que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una campaña de influencia en 2016 destinada a las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, reza el texto, que cita entre los objetivos de dicha campaña reducir la “confianza” de la ciudadanía en el proceso y “denigrar” a la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton.

Los hackers querían lastrar las aspiraciones de la exsecretaria de Estado y “ayudar” a Trump, por quien el Gobierno ruso mostró una “clara preferencia”. Tanto la CIA como el FBI dan plena validez a esta tesis, mientras que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) tiene una confianza “moderada” en ella.