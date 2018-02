El Reino Unido quiere que el período de transición del Brexit sea indefinido

El Gobierno británico publicó ayer un borrador para las negociaciones sobre su salida de la Unión Europea en el que propone un período de transición sin una fecha de conclusión definida.

El documento, algunos de cuyos fragmentos divulgaron los medios de comunicación en la mañana de ayer, sugiere que la etapa de transición “debería estar determinada sencillamente por el tiempo que requerirá preparar e implementar los nuevos procesos y sistemas que apuntalarán la futura relación”.

El texto apunta a que esa fase podría alargarse “alrededor de dos años”, tal como ya ha defendido la primera ministra, la conservadora Theresa May, y propone “dialogar” sobre la fecha para cerrar la transición que ha propuesto Bruselas, el 31 de diciembre de 2020, pero no aporta más detalles sobre los planes de Londres.

Ante la polémica generada en el Reino Unido por esa falta de definición, un portavoz de Downing Street, despacho oficial de May, aseguró ayer que la intención del Gobierno es que el acuerdo en firme al que lleguen Londres y Bruselas incluya una “fecha final”.

Londres saldrá de forma oficial de la UE el 29 de marzo de 2019, pero el Gobierno de May quiere mantener durante cierto período los beneficios del mercado único y la unión aduanera comunitaria, a cambio de continuar contribuyendo al presupuesto europeo durante esa etapa. La primera ministra ha sostenido desde el pasado octubre que ese período debería durar dos años, pero el negociador jefe comunitario, Michel Barnier, subrayó que debe limitarse a 21 meses.

Bruselas quiere que la transición concluya el 31 de diciembre de 2020, cuando se cierra el período presupuestario de siete años que entró en vigor en 2014, lo que permitiría entrar en el siguiente presupuesto sin contar ya con la aportaciones del Reino Unido. La posibilidad de alargar la transición hasta que estén claros los términos de la futura relación comercial entre ambos lados del Canal de la Mancha es una de las medidas que han defendido empresas británicas que temen ver interrumpido el intercambio de bienes y servicios con los países de la Unión Europea.

Los empresarios han advertido también al Gobierno de que si no cierra un acuerdo sobre la transición antes de que termine marzo, doce meses antes de la ruptura oficial con la Unión, se verán obligados a activar sus planes de contingencia ante el Brexit.

El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, criticó ayer por su parte durante una sesión de control en la Cámara de los Comunes la evolución de las negociaciones con Bruselas. “Este Gobierno no va en dirección hacia el Brexit, va en dirección hacia ninguna parte”, afirmó.