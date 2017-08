Pyongyang lanza un misil sobre Japón para probar que llegará a Guam

Corea del Norte disparó ayer un misil por encima del territorio nipón, lo que fue calificado por Tokio como un test “de gravedad sin precedentes” y con el que Pyongyang quiso probar aparentemente su capacidad de alcanzar la isla de Guam (EEUU).

El proyectil balístico disparado a primera hora de ayer sobrevoló la isla de Hokkaido, en el norte del archipiélago, y cayó en aguas del océano Pacífico, a unos 1.180 kilómetros de la costa japonesa, según detalló el Ejecutivo nipón.



Primera vez en ocho años

Se trata de la primera vez en que un misil norcoreano pasa por encima de Japón en ocho años, sin contar otros lanzamientos que sobrevolaron pequeñas islas del sudoeste del archipiélago, y después de que en 2009 y 1998 Pyongyang lanzara sobre territorio nipón supuestos cohetes

espaciales con tecnología de misiles balísticos.

Corea del Norte ha probado trece misiles balísticos en lo que va de año y tras la llegada al poder de Trump, quien mantuvo un cruce de amenazas belicistas con Pyongyang de tono creciente y respondió a los incesantes ensayos armamentísticos con exhibiciones de poderío militar.

La escalada de la tensión en la península de Corea alcanzó uno de sus puntos álgidos a principios de agosto cuando Pyonyang reveló su plan para bombardear la isla de Guam, que alberga importantes bases de EEUU.

Con su último test, el Ejército norcoreano querría demostrar su capacidad para alcanzar dicho territorio, aunque optó por no dirigir el misil en dirección a la isla para evitar represalias de Washington, según diversos analistas.

“De haber lanzado el misil hacia el sur (en dirección a Guam), la respuesta estadounidense habría sido dura, por lo que parece que (Corea del Norte) disparó en una dirección distinta para no provocar a EE.UU.”, dijo en rueda de prensa el ministro nipón de Asuntos Exteriores, Taro Kono.

Las autoridades niponas señalaron que el proyectil sería el Hwasong–12, un modelo de rango medio–largo probado el mayo y que Pyongyang mencionó en su plan detallado para atacar la isla estadounidense del Pacífico.

Japón detectó el misil al aproximarse a su espacio aéreo y llegó a alertar a los ciudadanos del norte del país de un posible impacto, aunque decidió no interceptar el proyectil al considerar que volaba a gran altura.

Mientras, corea del Norte reivindicó ayer su derecho a la autodefensa y advirtió de que continuará con su política de “disuasión nuclear”. “Tenemos razón de responder con contramedidas duras en el ejercicio de nuestro derecho a la defensa propia y EEUU será enteramente responsable de las consecuencias“, dijo el embajador norcoreano ante la Conferencia de Desarme. l