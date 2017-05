Putin asegura ante Merkel que Rusia nunca interfiere en procesos políticos

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró ayer que su país no interviene en los procesos políticos de otros países, aunque la propia Rusia sufre este tipo de injerencias, y dijo que las denuncias respecto a la injerencia rusa en los comicios en Estados Unidos son “rumores”.



“Nunca interferimos en la vida política ni los procesos políticos de otros países”, sostuvo Putin en rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, al término de su encuentro en la ciudad rusa de Sochi. “Lamentablemente, observamos durante varios años intentos de influir en los procesos políticos internos en Rusia mediante las llamadas organizaciones no gubernamentales y directamente”, denunció.



Así las cosas, volvió a rechazar las acusaciones de una supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos que se saldaron con la victoria de Donald Trump. “Son rumores que se usan en la lucha política interna en Estados Unidos”, sostuvo.



En opinión de Putin, es cuanto menos extraño hacer suposiciones sobre la interferencia de Rusia en los procesos electorales en los países europeos, en particular en un país amigo como Alemania. En este sentido, Merkel dijo que no teme a una injerencia de Rusia en las elecciones generales de septiembre, en las que la canciller buscará un cuarto mandato.



“No soy una persona nerviosa, pelearé en la elección sobre la base de mis convicciones”, declaró Merkel, añadiendo que los alemanes responderán de forma decidida ante cualquier caso de información errónea.



Además, Merkel indicó que también había hablado con Putin sobre la situación en Siria. “Como canciller federal destaqué que queremos hacer todo lo posible para apoyar el alto el fuego”, afirmó. Por su parte, Putin confió en que el cese de hostilidades vigente en buena parte de Siria se consolide en la próxima ronda de conversaciones en Astaná.

Ucrania

En cuanto al conflicto en el este de Ucrania, Merkel y Putin subrayaron la necesidad de que se cumplan los acuerdos de Minsk. “Hoy reiteramos la necesidad de cumplir rigurosamente los Acuerdos de Minsk”, declaró el mandatario ruso, subrayando que el objetivo principal es “separar las fuerzas y bandos del conflicto, lo que permitirá cesar los ataques, establecer un diálogo directo entre Kiev y las repúblicas autoproclamadas, plasmar en la ley el estatus de regiones y convocar allí las elecciones”. Asimismo, anunció que el llamado Cuarteto de Normandía, compuesto por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, continuará la búsqueda de la solución al conflicto tras las elecciones presidenciales en Francia.



Por otro lado, Merkel pidió a Putin que utilice su influencia sobre los dirigentes de la república rusa de Chechenia para que se garanticen los derechos de los gais. “He mencionado el muy negativo informe sobre lo que les ocurre a los homosexuales en Chechenia, y le he pedido al presidente que ejerza su influencia para que se respeten los derechos de las minorías”, dijo Merkel.

Lo mismo, agregó, debe hacerse en relación a la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová, cuya actividad en Rusia ha sido recientemente prohibida. l