Proponen un plan de transición para Siria que incluye la salida de Al Assad

El presidente sirio, Bashar al Assad, deberá dejar el poder después de seis meses de negociación para la formación de un gobierno de transición, según señaló ayer el negociador opositor Riyad Hijab al anunciar en Londres la hoja de ruta planteada por la oposición para la paz en el país sirio.

Hijab es el coordinador general del Alto Comité para las Negociaciones, el principal grupo de oposición que participa en las estancadas conversaciones de paz con el Gobierno sirio auspiciadas por la ONU. El comité está apoyado por Arabia Saudí y las potencias occidentales.

PERIODO DE TRANSICIÓN

Según explicó, el proceso propuesto comenzaría con seis meses de negociaciones para establecer una administración de transición compuesta por figuras de la oposición, el Gobierno y la sociedad civil. Dicho órgano de transición gobernaría el país durante 18 meses, tras lo cual se celebrarían elecciones.

“Este periodo de transición comenzará con la salida de Bashar al Assad y su camarilla, y por supuesto aquellos que han cometido crímenes contra el pueblo sirio”, recalcó Hijab.

El dirigente opositor dejó claro que su grupo rechazará cualquier acuerdo que alcancen Rusia y Estados Unidos que difiera en mucho a su propuesta. “Si lo que los rusos y los americanos acuerdan es muy diferente de a lo que los sirios aspiran, entonces no lo aceptaremos”, advirtió.

“No es una cuestión de mantener a Al Assad durante seis meses o un mes o un día, en este periodo de transición. Los rusos y los americanos lo saben. Saben la posición del pueblo sirio, han sacrificado mucho y no abandonarán esta demanda. No puede haber una solución en Siria a menos que sea una solución que satisfaga las aspiraciones de los sirios”, insistió el dirigente opositor.

Según Hijab, el mayor reto para alcanzar una transición política está en la comunidad internacional y señaló especialmente a los Guardianes de la Revolución iraníes, otras milicias regionales y, por encima de todo, a Rusia por proteger a Al Assad.

Lo que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, “ha puesto sobre la esa sobre Al Assad no resolverá el problema”, defendió Hijab, acusando a Moscú de usar armamento prohibido.

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Ash Carter, señaló que desde ayer diplomáticos norteamericanos están intentando persuadir a Rusia para que dé pasos hacia un verdadero alto el fuego en Siria y empuje a Damasco a una transición política pero las noticias que llegan “no son alentadoras”.

“Corresponde a Rusia hacer la elección (...) y las consecuencias serán su responsabilidad”, afirmó Carter en un discurso ante estudiantes en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

Por su parte, el Gobierno británico decidió apadrinar un nuevo plan de transición para Siria presentado. El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, aseguró que la propuesta “ofrece la primera imagen creíble de una Siria pacífica sin el presidente Bashar al Assad”, y también añadió que las acciones de Rusia en Siria son indefendibles.