Prohíben a Tintori viajar a Europa para reunirse con Rajoy, Macron y Merkel

Las autoridades venezolanas prohibieron ayer a Lilian Tintori, activista y esposa del líder opositor privado de libertad Leopoldo López, salir del país para reunirse a partir de mañana con los mandatarios de Francia, España, Alemania y el Reino Unido.

“Me acaban de prohibir de salida del país (sic). La dictadura lo que quiere es impedir que hagamos una gira internacional muy importante”, escribió Tintori en su cuenta de la red social Twitter, un mensaje que acompañó de una fotografía suya en el aeropuerto internacional de Maiquetía (cerca de Caracas).

Tintori iba a ser recibida la próxima semana junto con el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, por los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y del Gobierno español, Mariano Rajoy, durante una gira europea en la que también se habría entrevistado con la canciller alemana, Angela Merkel, y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.

En otro mensaje de Twitter publicado ayer, Tintori muestra el “acta de retención” que le impidió viajar a Europa. El documento dice que su pasaporte “presenta detención en salida emanada por el Ministerio Público”, que imputó a Tintori tras denunciar el hallazgo de 200 millones de bolívares (más de 60.000 dólares a la tasa de referencia oficial en efectivo en su automóvil).

El pasaporte de Tintori fue asimismo remitido al Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), según se lee en el acta.



Testigos diplomáticos

La esposa de López –que cumple en arresto domiciliario tras más de tres años en un penal militar una condena de casi 14 años de cárcel– estuvo acompañada en el aeropuerto por los embajadores de España, Alemania

e Italia en Caracas, países cuyos jefes de Gobierno la habían invitado para una serie de reuniones sobre Venezuela.

Junto a una foto con los diplomáticos, Tintori escribió que los embajadores fueron “testigos de este atropello de la dictadura”.

Los embajadores de Reino Unido y Francia –los demás países que habían invitado a Tintori y Borges– no acudieron a acompañar a Tintori al aeropuerto al estar fuera del país, informaron fuentes diplomáticas.

Fuentes cercanas a la organización del viaje a Europa de los dos opositores venezolanos dijeron que el Gobierno de Caracas llevaba tiempo tratando de impedir “por todas las vías” esta gira para recibir respaldos.

Tintori informó el viernes de que fue imputada tras el hallazgo el martes en su vehículo de 200 millones de bolívares en efectivo, que denunció como un nuevo episodio de la “persecución” contra su familia.

Tintori declaró al respecto que no es ilegal poseer dinero en efectivo, y explicó que el efectivo estaba destinado a atender las necesidades de su abuela, que tiene cien años y está ingresada en un hospital.

Por el caso también están imputados dos vicepresidentes del Banco Occidental de Descuento por su presunta vinculación con un caso de “distracción de recursos”. Venezuela está acuciada por una inflación galopante y una crisis de desabastecimiento de productos básicos que sufre, además, la escasez de billetes. l