El policía que mató a la turista española, en libertad provisional

La Justicia brasileña concedió la libertad provisional al teniente de la Policía Militarizada apuntado como el autor del tiro que mató este pasado lunes a la turista española María Esperanza Jiménez en la favela de Rocinha, en Río de Janeiro, según informaron fuentes de carácter oficial.

El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro determinó la libertad del teniente Davi dos Santos Ribeiro, de 30 años, tras una audiencia en la que el juez consideró que el acusado “no es una amenaza” para eventuales testigos y además posee una “hoja de servicio ejemplar”, aseguran.

El teniente fue detenido, tras prestar declaración durante la madrugada, y trasladado a prisión a la espera de juicio bajo el cargo de “homicidio calificado”. La División de Homicidios de la Policía Civil había pedido la prisión preventiva para Dos Santos Ribeiro al ser considerado autor del disparo que mató a María Esperanza Jiménez

La turista española, de 67 años, murió tras recibir un tiro en el cuello cuando estaba en un vehículo en Rocinha en compañía de su hermano, su cuñada, una guía brasileña y el conductor del auto.

La versión inicial de la Policía Militar apuntó a que el coche se había saltado un control policial y no respetado la orden de parar, pero todos los ocupantes del vehículo coinciden en que no hubo señal para que se detuvieran.

El teniente estaba con otro oficial y un soldado de la Policía Militarizada que hizo un tiro al aire y responderá ahora en libertad por el crimen militar por disparo de arma de fuego.

La Policía Civil aprehendió la arma del teniente y la del soldado, que pasarán por una pericia.



Impacto en la ventana trasera

El auto en que viajaba María Esperanza, un Fiat Freemont, fue alcanzado por dos disparos que impactaron en el guardabarros trasero y en la ventana trasera.

Según las investigaciones, el tiro en la ventana trasera alcanzó a María Esperanza en el cuello y siguió su trayectoria hasta que casi hiere también al conductor, un italiano que reside desde hace cuatro años en Río.

De acuerdo con el diario “O Globo”, una ley sancionada por la expresidenta Dilma Rousseff en 2014 prohíbe que se dispare contra un vehículo que no respete un bloqueo policial en vía pública, excepto en situación de “riesgo de muerte o lesión”, lo que inicialmente indica que los agentes no respetaron el código de abordaje.

Los españoles llegaron a la favela después de haber contratado un paquete en una agencia de turismo, pero aseguraron a las autoridades que no fueron alertados por la empresa sobre los riesgos del paseo por esa zona.

La favela de la Rocinha, que tiene unos 60.000 habitantes, vive desde hace semanas enfrentamientos entre bandas rivales del tráfico de drogas, que el gobierno fluminense intentó sofocar con un aumento de la presencia policial en esa localización. l